Bam : le Haut-commissaire satisfait du niveau d’engagement des travailleurs des secteurs vitaux face à la crise sécuritaire

Kongoussi, 9 jan. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a salué mardi la capacité de résilience des populations et la conscience professionnelle des travailleurs des secteurs sociaux de la province, ce qui a permis au Bam, selon lui, de rester toujours debout face à l’adversité.

Le Haut-commissaire Karim Ouédraogo a indiqué, le 7 janvier 2025, devant les forces vives de la province, qu’il apprécie l’engagement de tous les acteurs de développement du Bam en cette période de crise sécuritaire.

« Je pense particulièrement aux hommes et aux femmes qui sont dans les secteurs vitaux comme l’agriculture, l’élevage, le maraîchage, la transformation des produits forestiers non ligneux (PFNL), le commerce, les métiers et l’artisanat, le secteur minier, etc. », a-t-il déclaré.

Le Haut-commissaire Ouédraogo s’exprimait mardi lors de la première montée solennelle du drapeau national au haut-commissariat de Kongoussi en présence des forces vives du Bam.

Monsieur Ouédraogo a particulièrement salué la résilience des travailleurs de l’éducation et de la santé dans la province.

« Je voudrais saisir spécialement cette opportunité pour saluer la résilience et l’abnégation du monde éducatif à travers le corps enseignant et les élèves pour tous les résultats obtenus durant ces dernières années, malgré le contexte sécuritaire difficile. Je ne saurais oublier le secteur de la santé qui, malgré la situation actuelle, ne cesse de développer des stratégies adaptées pour répondre aux besoins de santé de la population et faciliter l’accès aux centres de santé pour une prise en charge de qualité », a-t-il dit.

Il a conclu en réitérant sa reconnaissance à l’ensemble des forces combattantes, toutes catégories confondues, aux leaders coutumiers et religieux du Bam, ainsi qu’aux différents partenaires au développement qui interviennent dans la province.

Agence d’information du Burkina

AR/ata