Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) : le personnel du Secrétariat général du Gouvernement s’immatricule

Ouagadougou, 12 nov. 2024(AIB)-Le personnel du Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres, avec à leur tête Mathias Traoré, s’est fait immatriculer mardi, au Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU), a appris l’AIB auprès du département.

Le Secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré, a été le premier à se faire enrôler, donnant ainsi le top départ des travaux.

M. Traoré a salué et encouragé la délégation de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU).

Mathias Traoré a invité ses collaborateurs à s’affilier au RAMU qui est l’une des priorités du Gouvernement, inscrite dans le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD).

Les responsables du SGG-CM et leurs collaborateurs, tous étaient mobilisés pour se faire assurer au RAMU et assurer leurs familles.

Agence d’information du Burkina avec SCRP/SGG-CM