Passoré/Secours d’urgence et de réhabilitation : Les membres statutaires et les travailleurs sociaux formés sur la maitrise de l’outil d’évaluation rapide

Yako,(AIB)-Le Comité provincial de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (COPROSUR) du Passoré avec l’appui financier du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a tenu les 28 et 29 novembre 2024, une session de formation sur l’usage de l’outil d’Evaluation Rapide initiale multisectorielle (ERIM) au profit de ses membres et des travailleurs sociaux du Passoré.

Durant deux jours, les participants ont acquis des connaissances sur l’utilisation de l’outil de l’ERIM, en vue d’apporter de meilleures réponses aux catastrophes et crises humanitaires dans la province.

Les travaux ont été présidés par le haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré qui a d’abord décrit la situation sécuritaire et alimentaire des 256 060 Personnes déplacées internes (PDI) enregistrés dans la région du Nord.

Toute chose, selon lui, qui nécessite la mise en place d’outils de collecte rapide des données des personnes affectées par les catastrophes et crises humanitaires.

Les participants ont été outillés sur trois communications livrées par l’administrateur des bases de données, Dramane Bognini.

La première communication a porté sur la présentation de l’ERIM, un outil de gestion des crises humanitaires axé sur la collecte des données pouvant être mises à la disposition des acteurs humanitaires en 72 heures.

Dans ses explications sur le fonctionnement du dispositif, le communicateur a déclaré que cet outil comporte beaucoup d’avantages et de données qui concernent l’identité, le choc, le point focal, la composition et la localisation du ménage victime.

La deuxième communication s’est focalisée sur la présentation du CONASUR et surtout les différents types de catastrophes qui sont, entre autres, les inondations, la sècheresse, les invasions, les épidémies, les conflits sociaux, les éboulements.

Dans la dernière communication, il a été question de l’usage de de l’outil de l’ERIM.

A ce sujet, le conférencier a expliqué que l’outil demeure un formulaire électronique de collecte de données déployées sur des smartphone et des tablettes.

Le directeur provincial des Enseignements post-primaire et secondaire du Passoré, Halidou Konfé le représentant le haut-commissaire de la province du Passoré représentant le haut-commissaire de la province du Passoré a remercié le partenaire financier, le PNUD pour son apport inestimable à la tenue réussie de l’atelier.

M. Konfé a par ailleurs invité les participants à s’exercer davantage sur l’outil de l’ERIM en cas de nécessité.

