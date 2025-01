Burkina-Passoré-Installation-Trésorier

Passoré : Le nouveau trésorier provincial, s’engage à gérer les fonds publics avec intégrité et transparence

Yako, 23 janv. 2025(AIB)- Le haut-commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré a officiellement installé le mardi 21 janvier 2025 à Yako, le nouveau trésorier principal, Marc Tinbwaoga Sam dans ses nouvelles fonctions.

Le nouveau trésorier principal (TP) du Passoré, Marc Tinbwaoga Sam a pris fonctions le mardi 21 janvier 2025 à Yako, au cours d’une cérémonie présidée par le haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré, en présence des corps constitués, de ses amis et de ses collaborateurs.

« Je m’engage à gérer les fonds publics avec intégrité et dans la plus grande transparence … », a promis M. Sam.

Il remplace à ce poste l’inspecteur du trésor, Oumarou Séré qui a passé plus de 6 ans à la tête de la trésorerie principale du Passoré. Le nouveau TP était un agent à la Direction des études et de la législation financière (DELF) à Ouagadougou.

L’ancien est appelé à faire valoir ses compétences au ministère en charge de l’Environnement, de l’eau et de l’assainissement où il va désormais occuper les fonctions de trésorier ministériel.

M. Séré dit avoir eu le sentiment d’un devoir bien accompli durant son séjour avec surtout l’accompagnement et la franche collaboration de ses collaborateurs.

« Je peux sans me tromper dire que notre équipe a ajouté de la terre à la terre et nous ne pouvons que nous en félicité », a-t-il a déclaré.

Le TP sortant a invité ses anciens collaborateurs ainsi qu’à la population à faire confiance à son successeur et à lui accorder les mêmes privilèges dont il a bénéficiés lors de son passage au Passoré.

Le nouveau TP, Marc Tinbwaoga Sam a remercié les autorités compétentes pour la confiance placée en sa modeste personne pour piloter la trésorerie provinciale du Passoré.

Il a dit d’être conscient des défis qui l’attendent dans la gestion des ressources financières de l’Etat et s’est engagé à rester disponible pour travailler avec les structures déconcentrées de la province, en vue de consolider les acquis déjà engrangés par son prédécesseur.

Le haut-commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré a salué les efforts consentis par Oumarou Séré malgré le contexte sécuritaire, tout en rassurant le nouveau trésorier de sa disponibilité à l’accompagner dans la réussite de sa mission.

M. Sangaré a invité l’ensemble des corps constitués de la province, les collaborateurs et les usagers des services l’accompagné soutiens pour l’atteinte des objectifs visés.

« Je vous invite à être en phase avec les politiques et les initiatives des plus hautes autorités du pays et d’incarner des attitudes et valeurs cardinales comme le professionnalisme, l’audace, la prohibé, l’intégrité et le patriotisme. », a conclu le haut-commissaire.

En rappel, Marc Tinbwaoga Sam a été nommé le jeudi 26 décembre 2024 en Conseil des ministres comme nouveau TP du Passoré,

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA