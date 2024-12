Burkina-Passoré-Promotion-Cohésion

Passoré : Des communautés invitées à cultiver la cohésion sociale malgré leurs diversités culturelles

Yako (AIB)- LAssociation monde rural (AMR), le facilitateur de la mise en uvre du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS) a organisé le dimanche 15 décembre 2024 à Arbollé, la deuxième édition de la journée des communautés au profit des différentes communautés vivant dans la commune. La journée était placée sous le thème: « Favoriser une interculturalité entre les communautés pour renforcer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble ».

LAssociation monde rural (AMR) poursuit la mise oeuvre des activités inscrites dans le cadre du Projet communautaire de relèvement et de stabilité du Sahel (PCRSS) dans la province du Passoré de la région du Nord.

Après Yako le dimanche 24 novembre dernier, lAssociation a regroupé le dimanche 15 décembre 2024 à lécole centre de Arbollé, les différentes communautés vivant dans la commune.

Plusieurs activités étaient inscrites au programme de cette journée dédiée à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre les différentes communautés.

Parmi celles-ci lon peut noter, entre autres, un panel sur la paix et la cohésion sociale, un message de paix livré par les représentants de chacune des communautés et une foire dexposition des mets locaux.

Des représentations théâtrales axées sur la parenté à plaisanterie entre les communautés, des prestations dartistes traditionnels et des jeux concours sur la promotion du vivre ensemble harmonieux ont également ponctué ce rendez-vous d’interculturalité.

Les différentes communautés, composées de mossés, de peulhs, de bissas, de gourounsis, de samos, de gourmantchés, de yadcés et des Personnes déplacées internes (PDI) ont également fait rayonner leur culture.

Pour loccasion, elles sont chacune passées devant les autorités administratives, militaires et paramilitaires, autorités coutumières et religieuses pour adresser leur message de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble dans la localité.

La porte-parole de la communauté Bissa, Aminata Belém/Bambara a souhaité la bienvenue aux participants tout en soulignant que cette journée va permettre aux différentes ethnies de se resouder davantage et doeuvrer à la pomotion de la paix dans la commune malgré leur diversité culturelle.

Selon le coordonnateur national de lAMR du Burkina Faso, Amadou Wangré, la célébration de la journée des communautés est loccasion pour sa structure et ses partenaires que sont le PCRSS et la Banque mondiale de magnifier la promotion du vivre ensemble.

« Je pense que cette journée qui leur a été offerte est une belle occasion pour que lensemble des communautés présentes à Arbollé puissent se connaitre, de connaitre également les us et les coutumes et de saccepter mutuellement », a-t-il déclaré.

M.Wangré sest dit satisfait de la réussite de la journée, au regard de la forte mobilisation des communautés et de la bonne ambiance de la parenté à plaisanterie entre elles.

Selon toujours lui, cette rencontre a permis de mieux découvrir la richesse culturelle dans la localité.

Le parrain de la cérémonie, Constant Zango a, pour sa part, salué lAMR pour avoir porté le choix sur sa commune natale.

« Le rapprochement des communautés est un facteur important pour la construction de la paix. La tenue de la journée a été une occasion de découvrir lexistence de beaucoup de communautés et dethnies à Arbollé », a fait remarquer M. Zango.

Agence dinformation du Burkina

ZES/NO/ATA