Coopération bilatérale : l’Ambassadeur Régis Kévin BAKYONO présente ses Lettres de créance au Grand Maître de l’Ordre Souverain Militaire de Malte

Rome, le 17 décembre 2024

S.E.M Régis Kevin BAKYONO a présenté ses Lettres de créance à Son Altesse Éminentissime Fra‘ John DUNLAP, Prince et Grand Maître de l’Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rodhes et Malte, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso auprès dudit Ordre.

C’était le jeudi 12 décembre dernier à Rome, et à l’issue du c

cérémonial protocolaire, les deux personnalités ont eu un entretien au cours duquel, elles ont abordé des sujets d’importance.

Il s’agit notamment de la crise sécuritaire au Burkina Faso, et des transformations géopolitiques en cours dans la sous-région ouest africaine et particulièrement au Sahel, avec notamment la création de la Confédération des États du Sahel.

Elles ont également discuté des moyens de renforcer la coopération entre le Burkina Faso et l’Ordre Souverain Militaire de Malte.

L’Ambassadeur BAKYONO a saisi cette occasion, pour traduire au Grand Maître, la reconnaissance des plus hautes autorités burkinabè pour la contribution de l’Ordre de Malte dans les domaines humanitaire et sanitaire au Burkina Faso.

Aussi a-t-il fait part à son hôte du souhait du gouvernement burkinabè, de voir se renforcer davantage la coopération entre les deux parties, en particulier dans ces secteurs clés.

En retour, le Grand Maître a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations entre le Burkina Faso et l’Ordre Souverain Militaire de Malte.

Il a réaffirmé l’engagement de l’Ordre, à accompagner durablement le Burkina Faso dans ses initiatives de développement.

Par ailleurs, il s’est réjoui des efforts déployés par les autorités burkinabè pour restaurer l’intégrité du territoire national, et mettre en œuvre des programmes ambitieux de développement économique.

