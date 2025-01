Pama : Le chef d’État-major de l’armée de terre galvanise les troupes et rassure les populations

Ouagadougou, 28 janv. 2025 (AIB) – Le chef d’État-major de l’Armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba, s’est rendu le 25 janvier 2025 à Pama pour saluer le courage des Forces combattantes, qui ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste survenue la veille contre des populations civiles. Cette visite visait à encourager les troupes et à rassurer les populations locales.

Les Forces combattantes, composées de militaires, gendarmes, policiers et volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont vigoureusement riposté à une attaque terroriste le 24 janvier 2025 visant des populations civiles. Grâce à leur courage et leur détermination, elles ont su apporter une réponse proportionnelle, protégeant ainsi la localité et ses habitants.

Accompagné d’une délégation importante, le colonel Rouamba a exprimé la reconnaissance de la hiérarchie militaire et de la nation tout entière. Il a salué la résilience des troupes face à l’adversité et les a exhortées à rester vigilantes, disciplinées et solidaires.

Le chef d’État-major a également rassuré les Forces sur les efforts déployés pour renforcer leurs capacités opérationnelles. Il a annoncé des mesures visant à améliorer les moyens matériels et logistiques des unités et a insisté sur l’importance de chaque combattant dans la sécurisation du territoire.

Par ailleurs, le colonel Rouamba a tenu à rassurer les populations éprouvées par cette attaque, affirmant que la situation est sous contrôle. Il a dénoncé les tentatives de désinformation circulant sur les réseaux sociaux, rappelant que les Forces restent pleinement mobilisées pour défendre chaque centimètre du territoire national.

En quittant Pama, le colonel Rouamba a laissé derrière lui des troupes galvanisées, déterminées à continuer le combat pour préserver les acquis obtenus au prix de lourds sacrifices et protéger les populations. Cette visite symbolise la résilience des Forces armées et leur engagement à protéger la nation face aux multiples défis sécuritaires.

Agence d’information du Burkina (AIB)