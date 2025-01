Burkina-Namentenga-Visite-Commandant

Namentenga : Le commandant du bataillon Guépard salue la résilience des écoles de la commune de Boulsa

Boulsa 27 janv. 2025 (AIB)- Le commandant du bataillon Guépard, Gérard Sindogo a effectué le 27 janvier 2025, une visite de courtoisie aux enseignants et aux élèves de quatre écoles de la commune de Boulsa. Au cours de sa tournée, il a encouragé les enseignants dans leurs postes respectifs pour leur résilience et a prodigué des conseils aux élèves.

« Le combat pour la formation des hommes de demain ne doit pas être confié seulement aux enseignants », confié le commandant du bataillon Guépard, Gérard Sindogo, aux parents d’élèves de Koubouré .

A l’issue de la montée des couleurs à 7h 20 mn à Koubouré , les visiteurs du jour se sont adressés aux enseignants , aux parents d’élèves et aux élèves qui étaient ponctuels autour du drapeau.

Aux enseignants, le commandant Sindogo les a encouragés pour leur résilience avant de demander aux parents d’élèves de tout mettre en œuvre pour faciliter la présence les élèves à l’école avant la montée des couleurs.

Il s’est entretenu avec les élèves des écoles de Paraouiga, de Rakiskiema et Sanguin sur la propreté corporelle et vestimentaire, le cadre de vie, le respect des enseignants et surtout la ponctualité à l’école.

L’hôte du jour a aussi exhorté les élèves à se départir de la paresse, du vol et des querelles inutiles. Selon lui, le carré d’armes du drapeau ou l’espace délimité autour du mat est sacré tout en précisant que son espace doit rester inviolé jusqu’ à la descente du drapeau.

« Si nous adultes et parents d’élèves ne conjugaisons pas nos efforts dans l’éducation de nos enfants, se sont nos ennemis qui vont les récupérer et les retourner contre nous. » a-t-il ajouté.

Les enseignants des écoles visitées ont salué l’initiative. Ceux des écoles de Paraouiga, de Rakiskiema et de Sanguin ont souhaité monter les couleurs avec le commandant du bataillon Guépard, Gérard Sindogo.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA