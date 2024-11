Burkina-Koulpelogo-Ouargaye-Santé-Vaccination

Ouargaye : vaccination contre la poliomyélite : rencontre de plaidoyer pour susciter l’adhésion des leaders d’opinion

Ouargaye 17 nov. 2024 (AIB)-Les acteurs de la santé de la province du Koulpélogo ont organisé le jeudi 14 novembre à Tenkodogo, une rencontre de plaidoyer pour susciter l’adhésion et l’implication de tous les leaders d’opinion dans le cadre de la 2e campagne de vaccination contre la poliomyélite, a constaté l’AIB.

Pour l’atteinte des objectifs de la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite plus supplémentation en vitamine A, le déparasitage et le dépistage de la malnutrition, les acteurs de la santé de la province du Koulpélogo ont organisé une rencontre de plaidoyer pour susciter l’adhésion et l’implication des leaders d’opinion dans le Koulpélogo.

Cette rencontre a vu la participation des autorités administratives de la province du Koulpélogo, les attentes étant de pouvoir vacciner 100% des enfants de 0 à 59 mois. Cette campagne a pour cible les enfants de 0 à 59 mois pour la polio, de 6 à 59 mois pour la supplémentation en vitamine A et dépistage de la malnutrition et de 12 à 59 mois pour le déparasitage.

La campagne se déroule du 15 au 18 novembre 2024 dans toute l’étendue du territoire provincial.

Le docteur Morou Nikiéma, médecin-chef du district, a au nom de toute l’équipe cadre, remercié les autorités de la province, mais aussi les partenaires comme l’UNICEF et la direction régionale de la santé du Centre-Est pour leur engagement en faveur de la vaccination des enfants.

