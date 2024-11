Ouagadougou : Les Amazones Zabré partagent un repas avec des soldats blessés

Ouagadougou, 17 nov. 2024 (AIB) – Les élèves Noëlla et Toussiane Zabré, qui ont donné en avril dernier 32 500 francs CFA au titre de l’effort de paix, ont partagé ce dimanche un repas communautaire avec des blessés de guerre au camp Général Aboubacar Sangoulé Lamizana, a constaté l’AIB.

« La Nation a besoin de tout le monde, des adultes mais aussi des enfants comme nous, pour contribuer à mettre fin au terrorisme. C’est pourquoi nous avons décidé de communier avec nos soldats blessés », a déclaré Noëlla Zabré, membre de la Fondation Amazones Zabré.

Pour elle, chaque Burkinabè devrait jouer sa partition pour galvaniser les soldats qui se battent chaque jour pour la reconquête du territoire national.

Mlle Zabré s’exprimait dimanche à Ouagadougou, lors du partage de repas organisé par les Amazones Zabré en faveur des soldats blessés logés au camp Sangoulé Lamizana.

« Cela est, pour nous, une façon de réveiller les consciences pour un sursaut patriotique général », a justifié Noëlla Zabré.

Des kits de repas accompagnés de jus ont été distribués aux soldats blessés, en reconnaissance de leur sacrifice pour défendre la patrie.

Au-delà de ce repas, les Amazones Zabré œuvrent dans l’assistance alimentaire, le soutien scolaire, l’orientation et l’accompagnement pour l’accès aux services sociaux.

Elles ont également participé à une immersion au centre de formation des VDP de Badnoogo, afin de mieux comprendre les réalités de ces braves combattants.

En rappel, Noëlla et Toussiane Zabré, initiatrices de la Fondation Amazones Zabré, sont également promotrices de N et T Candys, une entreprise spécialisée dans la vente de toffees et de bonbons dans les écoles.

Le 11 avril dernier, elles ont apporté leur contribution à l’effort de paix à hauteur de 32 500 francs CFA, représentant 30 % de leur bénéfice issu de cette activité.

Agence d’information du Burkina