Koulpélogo – Religion – Fête de Noël

Noël: « Un chrétien doit être un modèle de paix pour sa société » :Abbé Joseph Kouda, curé de la paroisse de Ouargaye.

Ouargaye, 25 décembre 2024 (AIB) – À l’occasion de la fête de Noël, les fidèles catholiques de Ouargaye, à l’instar des autres chrétiens du Burkina Faso et du monde entier, ont commémoré la naissance de Jésus-Christ à travers une prière spéciale, ce mercredi 25 décembre 2024.

Cette prière s’est tenue à l’église Immaculée Conception de Ouargaye, sous la direction de l’Abbé Joseph Kouda, curé de la paroisse.

Dans son homélie, l’Abbé Joseph Kouda a exhorté les fidèles catholiques à être des modèles de paix et de vivre-ensemble dans leur société. Selon lui, « un fidèle catholique trouve sa force en Jésus pour surmonter toutes ses difficultés. Il doit éviter la bagarre, cultiver l’amour du prochain, et œuvrer pour la paix et la cohésion sociale ».

La prière de Noël a également été marquée par des chants et des invocations pour le retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

PAF/ata