Burkina Faso – Ganzourgou – Religion – Noël

Abbé Gilbert Kafando appelle à la prudence et à la modération

Zorgho (AIB) – Le curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Zorgho, Abbé Gilbert Kafando, a lancé, le 24 décembre 2024, veille de la fête de Noël, un appel pressant à la prudence et à la modération au cours des festivités. Tout en rappelant le sens profond de Noël, qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, il a insisté sur la nécessité de vivre cette période dans la sérénité et le respect de la vie.

« Noël est une grande fête dans l’Église catholique romaine. C’est une fête de paix et de joie », a déclaré l’Abbé Gilbert Kafando. Tout en souhaitant une bonne fête à tous les chrétiens, et particulièrement à ceux de Zorgho, il les a appelés à vivre cette fête avec responsabilité.

« La vigilance doit être de rigueur dans la situation sécuritaire que traverse notre pays. Que chacun puisse être attentif à son voisin, pour voir qui il est et comment il est », a-t-il conseillé, tout en saluant et en rassurant sur la disponibilité des forces de défense et de sécurité pour intervenir en cas d’inquiétude.

Pour lui, les réjouissances ne doivent pas donner lieu à des excès pouvant mettre en danger la vie humaine. Il a attiré l’attention sur les abus liés à la consommation excessive d’aliments et de boissons, souvent sources d’accidents et d’incidents regrettables.

« En période de fête, il arrive naturellement que des excès se produisent. On mange, on boit et on se réjouit parfois de manière excessive, ce qui peut causer des accidents. Nous devons donc être vigilants et prudents pendant cette fête de Noël, tout comme pour l’année nouvelle qui arrive, afin que tout se passe dans la paix et la joie », a-t-il conseillé.

L’Abbé Kafando a enfin exhorté les fidèles à participer activement aux différentes messes de Noël.

Agence d’information du Burkina

MS/ata