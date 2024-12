Burkina-Namentenga-Citoyenneté

Namentenga/Montée des couleurs : Les FDS dévoilent leurs futures actions pour minimiser les accidents de la route

Boulsa 2 déc. 2024 (AIB)- Le préfet et Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Boulsa, Issaka Sangla a présidé ce lundi 2 décembre 2024, la cérémonie solennelle de montée des couleurs, 1re du genre dans ladite commune, en présence des forces vives. Saisissant l’occasion, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont dévoilé leurs actions à venir, en vue de minimiser les risques d’accidents de la route, très récurrents et mortels.

Habillés pour la plupart en Faso danfani, les forces vives de la commune ont suivi avec intérêt la montée des couleurs ce lundi 2 décembre 2024 à Boulsa. Pour l’occasion, le ditanyè a été chanté en langue nationale moré par les élèves.

Constatant avec regret des pertes en vie humaine suite aux nombreux accidents de la route, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont démontré l’importance de la déclaration des cas d’accidents de la routé.

Pour elles, des séances de sensibilisation sur la sécurité routière seront organisées les jours à venir au profit de la population dans l’optique de réduire les accidents.

« Je vous remercie pour votre forte mobilisation et je vous souhaite bonne et heureuse année 2025. Que 2025 soit une année de couronnement de nos aspirations », a soutenu le PDS, Issaka Sangla.

Avant de s’adresser à ses administrés, il a demandé à l’assistance d’observer une minute de silence en la mémoire des combattants tombés, dans le théâtre des opérations pour la défense de la patrie.

M. Sangla a également prôné le vivre ensemble, la cohésion sociale et a souhaité que les services administratifs offrent des prestations de qualité aux administrés et que chaque citoyen soit capable de chanter le ditanyè en sa langue et encourager les forces combattantes.

Selon lui, la montée des couleurs désormais instituée pour chaque 1er lundi du mois, se déroulera à tour de rôle dans les différents services.

«La montée des couleurs constitue un cadre par excellence de partage d’informations et de retrouvailles », a-t-il indiqué.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA