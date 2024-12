Zoundwéogo : Renforcement des capacités des acteurs en charge de la gestion des conflits communautaires

Manga, 2 déc. 2024 (AIB)-Des acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des conflits communautaires dans la province du Zoundwéogo (Centre-Sud) ont entamé, lundi, une session de renforcement des capacités en techniques de prévention, de résolution et de transformation des conflits communautaires. Cette initiative est portée par l’ONG ADRA (Adventist Development and Relief Agency) Burkina Faso.

L’atelier, d’une durée de deux jours, regroupe une soixantaine de participants, dont des membres des Observatoires provinciaux, communaux et villageois de prévention et de gestion des conflits du Zoundwéogo, des représentants des coordinations provinciales de femmes et de jeunes, ainsi que des responsables et agents des services techniques provinciaux en charge des droits humains et de l’action humanitaire.

Selon Edmond Gue, directeur national de l’ONG ADRA Burkina Faso, cette formation a été organisée en collaboration avec la direction régionale des Droits humains, de la Promotion de la Citoyenneté et de la Paix du Centre-Sud. Elle vise à « renforcer les capacités des acteurs clés afin de leur permettre de prévenir et de résoudre efficacement les conflits communautaires dans leurs localités respectives».

L’activité s’inscrit dans le cadre du projet « Coexistence pacifique entre communautés hôtes et déplacés internes », déployé dans les provinces du Bazèga, du Nahouri et du Zoundwéogo grâce au soutien financier d’ADRA République tchèque.

Durant cette session, les participants travailleront sur des outils et techniques de prévention, de résolution et de transformation des conflits communautaires, à travers des communications et des échanges.

Pour Souleymane Sawadogo, directeur régional des Droits humains, de la Promotion de la Citoyenneté et de la Paix du Centre-Sud, cet atelier est une opportunité précieuse pour « doter les membres des différents observatoires du Zoundwéogo des compétences nécessaires pour agir efficacement sur le terrain ».

Il a également salué l’appui de l’ONG ADRA Burkina, qui, par son action, contribue à renforcer les capacités des acteurs des cellules locales du Secrétariat permanent de l’Observatoire national de Prévention et de Gestion des Conflits Communautaires (SP-ONAPREGECC). Dans une région comme le Centre-Sud, qui accueille de nombreuses personnes déplacées internes et fait face à des conflits récurrents, notamment fonciers, ce renforcement des capacités est essentiel pour garantir une cohésion sociale et une paix durables, a souligné M. Sawadogo.

Edmond Gue a précisé que, dans les prochains jours, une session similaire sera organisée à l’intention des acteurs de la province du Bazèga.

Agence d’information du Burkina

