BURKINA-NAHOURI-ASSAINISSEMENT-SEMAINE

Nahouri : Les activités de la semaine communale d’assainissement lancées à Dakola

Pô, (AIB)–Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Pô, Ilassa Dianda, a lancé ce vendredi 6 décembre 2024 à Dakola, localité située à la frontière avec le Ghana, la cinquième édition de la semaine communale d’assainissement.

Les autorités communales avec en tête le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Pô, Ilassa Dianda, les populations, les services déconcentrés, les autorités ministères, les associations d’assainissement de la ville de Pô, se sont mobilisés, le vendredi 6 décembre 2024 à Dakola, pour donner un nouveau visage à l’espace de la douane.

«Dakola est une vitrine, une porte d’entrée officielle pour notre pays, rendre ce lieu propre va permettre aux usagers de travailler dans un environnement saint d’une part et d’autre part, donner une bonne image et une fierté aux populations frontalières d’être des Burkinabè », a indiqué le président de la délégation spéciale, Ilassa Dianda.

A la fin de la journée pleine d’engagement et d’engouement des populations, le président de la délégation spéciale, a remercié les participants pour cet acte fort et patriotique.

Il a invité chacun à rendre son environnement propre durant cette semaine.

« Des nettoyages et des séances de sensibilisation vont se poursuivre dans tous les villages et secteurs de la commune de Pô », a souligné le chef de service eau, hygiène et assainissement de la mairie de Pô, Benjamin Dédui.

La chambre de commerce et d’industrie a implanté des poubelles publiques dans la ville de Dakola pour accompagner la commune qui a bénéficié des tricycles de l’initiative présidentielle et de l’accompagnement de ses partenaires dont l’ONEA et le Projet d’amélioration de la gouvernance de l’assainissement solides dans 19 villes de taille moyenne au Burkina (PAGDS-19).

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo