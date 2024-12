Burkina-Comoé-Echanges

Comoé : Un atelier d’échange sur la recherche des enfants et femmes perdus de vue à la vaccination dans le district sanitaire de Banfora

Banfora, (AIB) – L’ONG SPONG a organisé à Banfora, le lundi 02 décembre 2024, un atelier d’échange avec l’équipe cadre du district sanitaire de Banfora, les infirmiers chefs de postes des formations sanitaires sur la mobilisation communautaire pour la vaccination.

Cette rencontre d’échange est organisée pour permettre aux acteurs du district de Banfora de faire le briefing aux leaders et les membres des organisations féminines dans chaque village.

Ces échanges visaient également à appuyer ces leaders dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation de leurs communautés, de recherche et de référence des enfants zéro dose et sous vaccinés vers les centres de santé et d’identifier les acteurs dans le district sanitaire de Banfora.

Zakaria Compaoré, infirmier à la direction régionale des Cascades, représentant le Directeur régional, ces acteurs vont aider à faire le choix des mobilisateurs communautaires en faveur de la vaccination.

Ils seront chargés d’identifier les leaders et les personnes ressources capables au niveau communautaire, d’aider dans la mobilisation sociale pour la vaccination, a ajouté M. Compaoré.

Selon lui au niveau des villages, il y a souvent des perdus de vue, c’est-à-dire des réticents à la vaccination.

De son avis, ceux qui seront choisis, seront des porte-voix pour une mobilisation pour la vaccination.

« L’objectif de Cette rencontre vise à renforcer l’engagement communautaire dans le district sanitaire de Banfora au profit de la vaccination », a-t-il insisté.

Pour lui, cette rencontre vise également à orienter les acteurs du district sanitaire de Banfora sur les activités de l’assistance technique (TCA) du SPONG en vue de susciter leur appui technique au processus.

Elle permettre de doter le district sanitaire de Banfora de personnes ressources communautaires provenant des organisations féminines, des organisations de producteurs agricoles et des organisations sociales des communautés de ces zones, a-t-il fait savoir.

En rappel, le SPONG, à travers sa plateforme nationale des ONGs et Associations de soutien à la vaccination entreprend des actions de promotion de la vaccination et de recherche des enfants et femmes perdus de vue à la vaccination dans les districts prioritaires du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

JPY/dnk/ata