Burkina-CNLF-Saisi-Cyanure

Burkina : La CNLF saisi 880 sacs de cyanure et 18 tonnes de tourteaux estimés à 160 480 000 FCFA

Ouagadougou, 3 avr. 2025 (AIB) – Le coordonnateur de la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF), Dr Yves Kafando, a présenté jeudi à la presse une saisie de 880 sacs de cyanure, transvasée dans des sacs ordinaires estampillés aliments pour bétail et 18 tonnes de tourteaux, estimés à 160 480 000 FCFA.

« Les fraudeurs ont-ils précisément transvasé le cyanure dans des sacs ordinaires estampillés aliments pour bétail. Pour parachever leur basse besogne, ils ont choisi de saupoudrer le chargement avec quelques sacs de tourteaux. Au décompte total, la CNLF aurait saisi 880 sacs de 50 kg de de cyanure d’une valeur de 154 millions FCFA et 18 tonnes de tourteaux enfouis d’une valeur de 6 480 000 FCFA », a déploré le coordonnateur de la coordination nationale de lutte contre la fraude, Dr Yves Kafando.

Selon Dr Kafando, la valeur marchande des produits frauduleux extraits des circuits commerciaux est estimé à 160 480 000 FCFA.

De son avis, ces équipes ont déniché la supercherie en cours sur l’axe Bobo-Bama, le 4 mars 2025.

Il a rappelé que le cyanure est un produit chimique dangereux dont l’importation, la distribution et l’utilisation sont strictement encadrées par le décret 𝑵°2023-1416 𝒅𝒖 20 𝒐𝒄𝒕𝒐𝒃𝒓𝒆 2023.

L’article 12 de ce texte, a-t-il poursuivi, toute importation de produits chimiques dangereux doit faire l’objet d’un avis technique du ministère en charge de l’environnement, accompagné d’un registre de traçabilité et d’une déclaration officielle du site de stockage.

Les contrevenants impliqués dans cette affaire ne disposaient d’aucun de ces documents, mettant ainsi en péril la sécurité publique et l’environnement, a-t-il déploré.

La CNLF a rappelé que la manipulation illégale de ces substances expose les populations à des risques sanitaires et environnementaux majeurs.

Selon lui, conformément à l’article 73 du décret en vigueur, les fraudeurs encourent des sanctions allant du paiement d’une amende équivalente au double du montant des autorisations requises jusqu’à la confiscation des produits en cause et d’éventuelles poursuites judiciaires

Le Coordonnateur National a rappelé l’importance de la collaboration entre les pouvoirs publics, la société civile et les populations dans la lutte contre la fraude. Il a appelé à une vigilance accrue et à la dénonciation systématique des actes frauduleux, soulignant que ce combat est essentiel pour préserver l’économie nationale et la sécurité des citoyens.

La saisie de cette cargaison illégale constitue une victoire significative dans la lutte contre la fraude et réaffirme l’engagement de la CNLF à assainir les circuits commerciaux. La coordination reste mobilisée pour contrer les manœuvres de ceux qui, par cupidité, mettent en danger la vie des populations et compromettent l’avenir du pays, a-t-il promis

Agence d’information du Burkina