BURKINA-NAHOURI-COMMUNE-GESTION

Nahouri/Commune urbaine de Pô : Les membres de la délégation spéciale rendent compte de leur gestion

Pô, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda, a présidé, ce samedi 7 décembre 2024 à Pô, la journée de redevabilité de la délégation spéciale de la commune urbaine de Pô, dans la province du Nahouri. C’était en présence du directeur régional de l’Agence nationale d’appui au développement des collectivités territoriale, Ahamed Sanou.

La journée de redevabilité de la délégation spéciale de la commune urbaine de Pô, dans la province du Nahouri, s’est tenue le samedi 7 décembre 2024 à Pô.

Le Président de la délégation spéciale (PDS), Ilassa Dianda, a fait le bilan de deux ans de gestion à la tête de la délégation de Pô.

Pour lui, cet exercice vise à respecter le principe de la redevabilité sociale dans la gouvernance locale qui implique que les détenteurs de responsabilité de gestion communale rendent compte aux populations du service pour lequel ils ont été investis de cette autorité, à travers l’établissement et la présentation publique du bilan de gestion des affaires publiques.

M. Dianda, a fait le bilan de la gestion administrative, économique et financière, mais aussi les interventions sociales et économiques des partenaires de la collectivité.

« Pour la réalisation de ces activités, la délégation a rencontré quelques difficultés », a souligné Ilassa Dianda.

Ces difficultés sont entre autres, la faible mobilisation des ressources financières, l’incivisme fiscal de la population et la lourdeur dans la procédure des passations des marchés publics.

« Le bilan que je viens de présenter est celui du président mais aussi pour chacun des membres de la délégation spéciale », a indiqué le PDS.

Après l’exposé du PDS, les populations et les partenaires de la collectivité dans leur ensemble, ont noté des motifs de satisfaction, félicité le conseil pour le travail abattu et soumis des doléances entre autres, la réfection du marché central de Pô, la vente des boissons frelatées et la mauvaise utilisation des cimetières de la ville.

L haut-commissaire de la province du Nahouri, Auguste Kinda et le directeur régional de l’ADCT du Centre-Sud, ont félicité la délégation spéciale de Pô pour l’exercice et invité les autres communes de la province à emboiter le pas.

Avant l’activité, les autorités coutumières de Pô, ont béni la journée et prié pour les forces combattantes engagées pour la libération du territoire nationale et le retour de la paix.

Agence d’information du Burkina