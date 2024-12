BURKINA-ORGANISATION -LANCEMENT-ACTIVITES

Burkina : Une organisation veut former les étudiants pour qu’ils soient des acteurs de développement

Ouagadougou, 9 déc. 2024 (AIB)-L’Observatoire panafricain pour l’unité et l’intégration et la souveraineté (OPUIS) a lancé hier dimanche, ses activités de renforcement des capacités des étudiants de la cité universitaire de Kossodo, dans le domaine du leadership et de l’engagement social, pour qu’ils soient des futurs acteurs de développement du Burkina Faso.

L’Observatoire panafricain pour l’unité et l’intégration et la souveraineté (OPUIS) est une association qui œuvre au renforcement des capacités de la jeunesse estudiantine du Burkina Faso.

Ce dimanche 8 décembre 2024, l’OPUIS a lancé ses activités de renforcement des compétences, à l’endroit des étudiants de la cité universitaire de Kossodo, située à la périphérie Nord de la ville de Ouagadougou, pour que ces derniers soient des futurs hommes de développement du pays.

La cérémonie de lancement des activités de l’association suivie d’une conférence de presse a été placée sous le thème « Le leadership et l’engagement social des jeunes ».

« Nous voyons que les jeunes ont besoin d’un renforcement de capacités dans certains domaines tels que le leadership, l’engagement social, la prise de parole en public. Nous voulons par notre acte, qu’ils soient des futurs leaders de demain », a soutenu le vice-président de l’OPUIS, Donis Ayivi.

M. Ayivi, a expliqué que son association va vers les étudiants qui sont dans les cités universitaires pour les outiller afin qu’ils soient la relève de demain, toute chose qui contribue au développement du Burkina et du continent africain.

« Nous sommes venus aujourd’hui à la cité universitaire de Kossodo. Hier nous étions à celle de l’IDS et les informer sur les activités du club de l’OPUIS », a-t-il poursuivi.

Selon lui, si les jeunes sont formés, ils pourront défendre le pays et l’Afrique, lors des instances internationales.

Le communicateur et président national 2023 de la de la Jeune chambre internationale (JCI) Ouaga, Ma-Arouf Nébié, a souligné que la thématique permet de faire un lien entre le besoin des jeunes de s’engager pour le développement de la communauté.

Nébié et entrepreneur a fait remarquer que, de nos jours les jeunes sont majoritaires et que si ces derniers s’engagent, le pays sera développé.

« Il était important pour nous en tant que jeune de venir partager nos expériences de leadership et d’engagement pour les inciter à mieux s’engager pour devenir des futurs bâtisseurs de demain », a-t-il dit.

Le président de l’OPUIS de la cité universitaire de Kossodo, Fidèle Ouédraogo, s’est réjoui, de l’initiative de l’association qui va renforcer leurs compétences relatives au leadership et à l’engagement social.

Pour lui, l’idée de l’observatoire est la bienvenue, car a-t-il expliqué, les étudiants ont souvent des tares et par conséquent ces genres de démarches leur permettent de mieux se positionner dans la société.

« Nous allons sensibiliser nos camarades à adhérer massivement aux travaux de renforcement des capacités des étudiants de la part de l’OPUIS », a renchéri M. Ouédraogo.

Il convient de noter qu’au terme de la cérémonie, un bureau de 8 membres a été installé pour coordonner les activités de l’association dans la cité universitaire de Kossodo.

Agence d’information du Burkina

