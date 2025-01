Burkina-Média-Installation-DAF

Média : Le nouveau DAF de l’AIB s’engage à relever les défis

Ouagadougou, 28 janv. 2025 (AIB)-Le nouveau Directeur administratif et financier (DAF) de l’Agence d’information du Burkina (AIB), Zoyiri Rigobert Toé, s’est engagé mardi, lors de son installation, à fournir tous les efforts nécessaires pour relever les défis de la structure.

« Dans cette nouvelle fonction, je m’engage à fournir tous les efforts nécessaires pour accompagner Mme la directrice générale et son équipe dans l’accomplissement de notre mission commune », a déclaré Zoyiri Rigobert Toé.

M.Toé, qui s’exprimait mardi à Ouagadougou lors de sa cérémonie d’installation, a affirmé être pleinement conscient des défis qui l’attendent dans sa mission.

Il a également exprimé sa conviction qu’avec la mobilisation et la collaboration de l’ensemble des agents de l’AIB, les objectifs qui lui sont assignés seront atteints.

« Je tiens à réaffirmer mon désir de travailler dans un esprit d’équipe et de concertation avec tous les acteurs impliqués. Nous devons contribuer à renforcer les bases institutionnelles et financières de cet Établissement public à caractère administratif de l’État (EPA) afin d’assurer sa durabilité et son rayonnement », a-t-il soutenu.

Saisissant l’occasion, Rigobert Toé a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour sa nomination en qualité de DAF de l’AIB.

Il a également salué les premiers responsables du ministère en charge de la Communication pour leur soutien indéfectible, ainsi que la directrice générale (DG) de l’agence, Séraphine Somé/Millogo, pour la confiance qu’elle lui a témoignée en le proposant ce poste de responsabilité.

La DG de l’AIB, Mme Somé, a pour sa part invité le nouveau DAF à une gestion optimale des moyens financiers mis à la disposition de l’agence.

Selon elle, pour y parvenir, M. Toé devra implémenter de nouveaux outils innovants afin de garantir une gestion saine et transparente des deniers publics.

Elle lui a également conseillé de mettre l’accent sur l’écoute, la créativité, l’anticipation et le respect de l’orthodoxie financière pour réussir le management de sa nouvelle direction.

Séraphine Somé/Millogo a rassuré le nouveau DAF de sa disponibilité à le soutenir pour l’atteinte des résultats escomptés.

Zoyiri Rigobert Toé totalise 18 années d’expérience professionnelle en gestion des moyens financiers.

De 2009 à 2015, il a occupé le poste de chef de service de l’exécution budgétaire et comptable, ainsi que celui de chef de service des marchés publics aux Éditions Sidwaya, un Établissement public de l’État (EPE).

Depuis 2022, il est responsable de la commande publique, des affaires immobilières et de l’équipement au Service national pour le développement, un autre EPE.

Conseiller des affaires économiques, Rigobert Toé a été nommé le mercredi 22 janvier 2025 nouveau DAF de l’AIB.

Agence d’information du Burkina

NO/HB/ATA