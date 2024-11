BURKINA-LOROUM-PLACE-BAPTEME

Loroum/Baptême de la place Ladji Yoro : Des habitants de Titao apprécient

Titao, (AIB)-Quelques semaines après le baptême de la place d’armes de la Brigade nationale des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) au nom du célèbre résistant Soumaïla Ganamé dit ‘’LadjiYoro’’ par le ministre de la Défense, Gal Kassoum Coulibaly, les habitants de Titaoapprécient le geste des autorités nationales.

L’initiative des gouvernants concernant le baptême de la place d’armes de la Brigade nationale des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), au nom du célèbre résistant Soumaïla Ganamé dit ‘’Ladji Yoro’’, a eu des échos favorables à Titao, au niveau des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et des composantes de la population.

Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé d’utiliser des noms d’emprunt.

Hamidou est volontaire pour la défense de la patrie. Il a côtoyé le célèbre VDP en son temps.

« Je suis très content de cet honneur rendu à Ladji Yoro. C’est un honneur rendu à la bravoure de l’homme. Cela témoigne de son sacrifice pour la patrie. Nous souhaitons qu’un tel monument soit dressé aussi à Titao où il a passé ses derniers jours », a-t-il dit.

Pour Moussa, un jeune volontaire de défense de la patrie, c‘est une très grande joie. Il a indiqué que Ladji s’est engagé à défendre sa localité et il l’a payé de sa vie. « Ce baptême démontre que les autorités nationales ne l’ont pas oublié ».

Il a ajouté que cela donne du courage à nous jeunes VDP et a demandé d’aider davantage les VDP dans leur engagement pour la conquête du territoire.

Au-delà de ses compagnons d’armes, les populations civiles sont unanimes et reconnaissent le bien-fondé du geste des autorités à l’égard de Ladji Yoro.

Issaka, un habitant de la ville de Titao, a vécu les moments difficiles pendant lesquels LadjiYoro combattait les hommes du mal.

Pour lui, l’acte des autorités nationales incite à l’engagement patriotique.

« Ce qu’ils ont fait en l’honneur de Ladji est très encourageant. Ça donne du courage aux autres de continuer le combat. Je souhaite que cet élan soit poursuivi », a-t-il clamé.

Issaka a lancé un appel pour plus d’engagement dans la reconquête du territoire national.

« Je voudrais que ce pour quoi Ladji s’est engagé soit une réalité. C’est-à-dire la libération totale du territoire de l’emprise terroriste. En tant que VDP, je me sens honoré à travers cet acte», a-t-il soutenu.

Yassia, un autre habitant de Titao a témoigné que Ladji a payé sa vie dans la reconquête du territoire et a salué ceux qui ont pensé à l’immortaliser, car selon lui, le célèbre résistant aimait simplement sa patrie.

« Cela nous permet de savoir que son engagement n’est pas resté vain. Ladji aimait beaucoup sa patrie et c’est au nom de cette patrie qu’il est mort. Et c’est cet engagement de Ladji qui nous inspire aujourd’hui et nous remercions les autorités pour cet hommage. », a-t-il ajouté.

Ibrahim, un jeune de Titao revient le patriotisme de l’homme.

« Ladji s’est battu de façon désintéressée pour sa patrie. C’est sa patrie qu’il voulait simplement préserver. A l’époque il n’y avait aucune rémunération. Malgré tout il s’est engagé. Et cela a permis de défendre sa localité », a-t-il noté.

En rappel, le 23 décembre 2021, alors qu’il assurait la sécurité d’un convoi de ravitaillement de Titao, le célèbre Volontaire pour la défense de la patrie (VDP), SoumailaGanamé dit Ladji Yoro et plusieurs compagnons de route ont été tués dans une embuscade par des terroristes.

Le 29 octobre 2024, le ministre d’Etat, ministre de la Défense, a baptisé la place d’armes de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), au nom de Ladji Yoro.

Agence d'information du Burkina

