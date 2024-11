BURKINA-GOURMA-CONCERTATION-CADRE

Gourma/ Cadre de Concertation provincial : Les membres réfléchissent sur le développement de la localité

Fada N’Gourma, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a présidé, les 05 et 06 novembre 2024 à Fada N’Gourma, la 4esession ordinaire du Cadre de concertation provincial de son essor administratif.

Institué par le gouvernement burkinabé, le Cadre de concertation provincial (CCP), est une tribune où les membres statutaires se penchent sur les problèmes de leur localité afin de trouver des solutions adéquates pour le bonheur des populations.

Ce CCP ordinaire de quarante-huit (48) heures a examiné et a étudié l’opérationnalisation de quatorze (14) recommandations retenues au cours des sessions précédentes.

La capitalisation des interventions des projets et programmes dans la province du Gourma pour un profit efficient a retenu l’attention des membres statutaires au cours de cette séance.

« La tenue des CCP est défi pour les autorités administratives », a relevé le haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo.

Il a ajouté que leur financement n’est pas sans sinécure et des stratégies pour la tenue régulière des CCP ont fait l’objet d’échange.

Pour la représentante des Partenaires techniques et financiers (PTF), Malo PETULA de l’OCHA, le CCP est une instance d’échanges, laquelle instance permet aux partenaires financiers, aux acteurs opérationnels dans la région et aux autorités de la localité de discuter sur les différents chantiers réalisés dans le but de voir ensemble ce qu’il faut améliorer pour le bien-être des populations.

Sur le plan de la région, a souligné Malo PETULA, le souci majeur des PTF se repose sur le défi financier.

Pour preuve, a-t-elle ajouté, le financement des actions humanitaires au niveau international est très bas.

« Néanmoins, les PTF et les gouvernements travaillent dans une synergie d’action pour satisfaire les besoins des populations », aprécisé la représentante des PTF.

Le haut-commissaire de la province du Gourma a exprimé sa gratitude et celle de l’Etat burkinabé aux différents services techniques, aux Organisations de la société civile (OSC) et aux projets et programmes qui œuvrent chaque jour pour donner de sourire aux populations de son entité administrative malgré l’adversité.

Agence d’information du Burkina

