Les corps constitués invités à faire de 2025 l’année de la région du Sahel

Dori, 7 jan. 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la région du Sahel, M. Abdoul Karim Zongo, a exhorté les corps constitués à faire de 2025 l’année de la région du Sahel, tant sur le plan du bon fonctionnement des services administratifs que sur celui de la lutte contre l’insécurité.

En dépit de l’insécurité, l’administration a bien fonctionné dans la région du Sahel au cours du mois de décembre 2024, selon un bilan dressé par M. Zongo lors de la traditionnelle montée mensuelle du drapeau national à Dori.

Selon lui, la région a été marquée par la commémoration du 64ᵉ anniversaire de l’indépendance nationale, sous le thème : « Souveraineté nationale du Burkina Faso : quel changement de paradigme pour un développement inspiré de nos valeurs culturelles ».

À cette occasion, 72 récipiendaires ont vu leurs mérites reconnus et récompensés par la nation burkinabè, a déclaré M. Zongo.

Outre cet événement majeur, la région a connu la distribution de vivres à des personnes indigentes, la célébration régionale de la Journée mondiale de lutte contre le sida, des rencontres d’échange avec les forces vives régionales, et le ravitaillement de la région grâce à des escortes des forces de défense et de sécurité (FDS) et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a-t-il ajouté.

Au cours du dernier mois de 2024, la région du Sahel a également été marquée par des opérations de reconquête et de sécurisation du territoire national, au cours desquelles des bases terroristes ont été détruites et de nombreux criminels neutralisés, a précisé l’orateur.

Pour cet exploit, il a vivement félicité les FDS et les VDP et les a invités à garder le cap pour assurer la sécurisation totale de la région du Sahel.

Abdoul Karim Zongo a également exhorté les corps constitués à faire de 2025 l’année de la région du Sahel. « Nous sommes en retard et nous devons aller vite », a-t-il confié en conclusion.

Au cours de cette cérémonie, une plantation symbolique d’arbres a été effectuée dans l’enceinte de la direction régionale de l’environnement du Sahel, qui a accueilli l’événement.

Agence d’Information du Burkina

AMM/ATA