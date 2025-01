BURKINA-TUY-FORMATION-ENFANTS

Tuy : 180 enfants et adolescents talibés seront formés dans des métiers

Houndé, 7 janv. 2025 (AIB) – Le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Tuy, Ladji Ouattara, a annoncé, le lundi 6 janvier 2025, à Houndé que son département, en collaboration avec la direction générale de l’éducation non formelle, envisage de former 180 enfants et adolescents talibés dans des métiers.

« À côté de ces réformes, la direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, en collaboration avec la direction générale de l’éducation non formelle, envisage également de former 180 enfants et adolescents talibés issus des foyers coraniques dans des métiers tels que la couture, l’aviculture, la pose et la réparation des installations solaires », a déclaré le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Tuy, Ladji Ouattara.

L’annonce a été faite au cours de la cérémonie de montée des couleurs nationales, le lundi 6 janvier 2025, à l’école primaire publique « A » de Houndé. M. Ouattara a saisi l’occasion pour solliciter l’accompagnement des forces vives de la province dans la mise en œuvre de ces activités.

Le DPEPPNF du Tuy a indiqué que son département, qui compte huit Circonscriptions d’Éducation de Base, est composé, entre autres, de 281 écoles primaires publiques et privées, 10 centres d’éveil et d’éducation préscolaire publics et privés, trois centres d’éducation de base non formelle, neuf centres d’alphabétisation, et 14 centres de la deuxième chance.

« Avec la crise sécuritaire, beaucoup d’écoles avaient été fermées. Aujourd’hui, grâce au travail remarquable abattu par les FDS et les VDP, il ne reste ce jour que six écoles seulement fermées », a-t-il déclaré.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata