POLITIQUE: FRANCE-BRICS-OCCIDENT

Le sommet des Brics démontre que l’Occident n’a plus le monopole sur le monde, dit Paris

PARIS, 24 oct 2024 (AIB/TASS)-Le sommet des Brics à Kazan montre que l’Occident n’a plus le monopole sur le monde. C’est ce qu’a déclaré Benjamin Haddad, ministre français délégué chargé de l’Europe, sur la chaîne LCI.

Dans le contexte du « sommet des Brics et des élections américaines [qui auront lieu] dans quelques semaines et qui auront des conséquences majeures sur la sécurité de l’Europe et les relations transatlantiques, l’Europe, l’Occident se rend compte qu’on n’a plus le monopole sur le monde », a-t-il noté. Les pays occidentaux doivent être capables de « porter ce message vis-à-vis des pays du Sud » lorsqu’il s’agit du soutien à l’Ukraine et des « capacités des Européens de défendre notre vision du monde, nos intérêts, notre sécurité et notre autonomie stratégique », a souligné le diplomate.

Le 16e sommet des Brics se tient à Kazan du 22 au 24 octobre. Le deuxième jour du sommet, les participants ont adopté la déclaration de Kazan. Les principaux sujets abordés dans ce document sont le développement de l’association, la position sur les questions mondiales et le règlement des crises régionales, y compris celles de l’Ukraine et du Moyen-Orient.

Le groupe des Brics a été fondé en 2006. En 2011, l’Afrique du Sud a rejoint la composition initiale (Brésil, Russie, Inde et Chine). Le 1er janvier 2024, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l’Iran sont devenus membres à part entière du groupe.

Avec TASS