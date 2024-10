Attentat en Turquie: le Président du Faso condamne

« J’exprime ma compassion et ma solidarité au peuple turc et au Président Recep Tayyip Erdoğan à la suite de l’attentat meurtrier perpétré ce mercredi, devant le siège des industries de défense turques.

Je condamne avec fermeté cet acte lâche et barbare qui vise à saper nos efforts communs dans la lutte contre le terrorisme.

Aux côtés de nos alliés et de tous ceux qui militent pour l’avènement d’une paix véritable dans le monde, restons engagés et déterminés! »

S.E. le Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Président du Faso, Chef de l’État