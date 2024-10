17ème édition du SIAO ouaga 2024: L’artisanat nigérien à l »honneur (Ministre de l’Artisanat)

Niamey, 23 Oct (ANP)-La Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Sofiane Agaichata Guichene, a animé dans l’après midi de ce mercredi 23 octobre 2024, un point de presse relatif à la 17ème édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), dont le Niger est pays invité d’honneur.

Notons que cet événement majeur qui célèbre la créativité et le savoir-faire artisanal, se tiendra à Ouagadougou au Burkina FASO du 25 Octobre au 03 Novembre 2024.

À travers ce point de presse, la Ministre en charge de l’Artisanat entend informer l’opinion nationale et internationale que le Niger exposera à cette 17 édition du SIAO des produits de haute qualité qui illustrent la richesse de son artisanat.

Selon la Ministre Mme Sofiane « cette manifestation représente bien plus qu’une simple exposition ; elle est une vitrine de la richesse culturelle et de l’héritage artisanal du Niger ».

Elle a aussi annoncé « qu’elle sera à la tête d’une délégation dynamique, composée des cadres de son département ministériel et des artisans les plus talentueux, qui auront l’opportunité de faire découvrir au monde la diversité et la qualité exceptionnelle des produits nigériens ».

Il faut préciser que pour la première fois, les plus hautes autorités ont totalement pris en charge la délégation du Niger au SIAO, notamment le transport aller-retours et la location de trente stands dont dix (10) climatisés et vingt (20) ventilés ainsi que leur branding.

Occasion saisie par la Ministre pour exprimer sa profonde reconnaissance envers les autorités, en particulier le Général de brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) ainsi que le Premier Ministre, Ali Mahaman LAMINE ZEINE pour leur soutien indéfectible au secteur de l’Artisanat.

S’adressant aux artisans, la Ministre Guichene a indiqué « que chaque produit que nous présenterons doit être le reflet fidèle de notre savoir-faire, de notre culture et de notre identité, et c’est en maintenant des standards élevés que nous pourrons non seulement conquérir de nouveaux marchés, mais également renforcer notre position sur la scène internationale ».

Selon toujours Mme Sofiane Agaichata, « cet événement est aussi une occasion précieuse de tisser des liens, d’échanger des idées et de découvrir de nouvelles tendances dans le secteur de l’artisanat ».

« Je voudrais souligner l’importance cruciale du professionnalisme et de l’excellence dans notre démarche », a-t-elle souligné avant d’appeler les artisans nigériens à »saisir cette opportunité pour se démarquer par leur créativité et leur professionnalisme en présentant au monde des produits de haute qualité qui illustrent la richesse de notre artisanat et la fierté de notre nation ».

« Ensemble, faisons briller le Niger sur la scène internationale et montrons à tous que notre patrimoine artisanal mérite d’être reconnu et célébré », a conclu la Ministre Agaichata.

ADA/AS/ANP 0102 octobre 2024