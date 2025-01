Le District Sanitaire (DS) de Batié compte vacciner plus de 48 665 enfants de 9 mois à 14 ans révolus contre la fièvre typhoïde

Batié, 17 janvier 2025 (AIB) – Le District Sanitaire a organisé vendredi, une rencontre de plaidoyer et de sensibilisation sur la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde qui se déroulera du 23 au 29 janvier 2025 sur l’ensemble de la province.

Une rencontre de plaidoyer et de sensibilisation en faveur de la vaccination contre la fièvre typhoïde a réuni les leaders d’opinion de la province dans la salle du Haut Commissariat du Noumbiel, autour du Médecin-chef de District (MCD) Roland Konkonbo et de son équipe cadre, le Secrétaire Général de la Province (SGP) Bepampo Woba, et le Haut Commissaire Drissa Hema. L’objectif est d’informer et de sensibiliser les leaders d’opinion pour assurer une bonne couverture vaccinale.

Des leaders d’opinion issus des autorités administratives, de la société civile, des communautés religieuses, des associations et des médias se sont rencontrés pour s’informer des avantages de la vaccination contre la fièvre typhoïde.

Définie simplement comme une « maladie des mains sales » pouvant entraîner de graves complications, mais avec un traitement curatif, le présentateur, Monsieur Bahan, a détaillé le contexte, les objectifs, les cibles ainsi que les stratégies de mise en œuvre pour atteindre les objectifs.

Le déploiement des équipes se fera selon une stratégie fixe, dans les formations sanitaires et les postes de santé avancés, ainsi qu’une stratégie avancée : déploiement des équipes dans les écoles, les marchés, les lieux de culte, les gares, les points de passage frontaliers, et les zones à habitations spontanées, a-t-il indiqué.

Le Médecin-chef du district, Roland Konkombo, a invité les leaders d’opinion à s’approprier cette initiative des autorités sanitaires afin de sensibiliser et de mobiliser le public cible, composé d’enfants de 9 mois à 14 ans révolus, pour une bonne couverture vaccinale et l’atteinte des objectifs assignés.

Le Haut Commissaire a ajouté : « Vous êtes tous conviés, car vous êtes des relais essentiels pour sensibiliser et transmettre l’information. L’objectif souhaité ne sera atteint que si vous jouez pleinement votre rôle. »

Agence d’Information du Burkina

