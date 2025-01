Séno : 277 098 enfants ciblés par une campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde

Dori, 17 janv. 2025 (AIB) – Le district sanitaire de Dori a sollicité, vendredi , l’accompagnement et l’engagement des autorités administratives, coutumières et religieuses, des leaders d’opinion et des partenaires techniques et financiers en faveur de la mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, prévue du 23 au 29 janvier 2029.

Du 23 au 29 janvier 2025, se déroulera sur toute l’étendue du territoire provincial du Séno une campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde.

Selon le docteur Grégoire Somé, représentant le médecin-chef du district sanitaire de Dori, cette campagne vise à immuniser 277 098 enfants âgés de 9 mois à 14 ans contre cette pathologie communément appelée la maladie des mains sales.

En vue d’atteindre cet objectif, le docteur Somé a demandé aux participants de bien s’imprégner des informations en lien avec cette maladie afin de transmettre aux communautés le bon message et d’éviter toute réticence.

Le docteur Somé a également expliqué que toutes les dispositions nécessaires ont été prises en vue de vacciner les enfants de Falagountou, Seytenga et Gorgadji.

Le haut-commissaire de la province du Séno, M. Wulfran Émile Bamas, a vivement remercié les partenaires techniques et financiers, dont la précieuse contribution permettra la tenue de cette campagne de vaccination.

Pour lui, investir dans la vaccination des enfants, c’est investir dans l’avenir, car, plus qu’un simple acte, la protection des enfants est un devoir citoyen.

Il faut noter qu’au cours de cette campagne de vaccination, plus de 10 200 000 enfants âgés de 9 mois à 14 ans sont ciblés sur l’étendue du territoire national.

Ali Mamoudou Maïga

AIB/Séno