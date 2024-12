Burkina-Yagha-Sebba-Association-Communautés-Journée

l’AMR organise une journée des communautés riche en couleur à Sebba

Sebba, 1er déc. 2024, (AIB)-L’Association monde rural (AMR) a organisé une journée des communautés le 30 novembre 2024 dans la cour de la mairie de Sebba, a constaté l’AIB sur place.

Cette journée a réuni plusieurs communautés de la commune notamment, les Gourmantchés, les Peulhs, les Haoussas, les Mossis, les Tamachèques, les Gourounsis et les Bissas. Il s’agissait en cette journée de permettre à chaque communauté de valoriser sa culture à travers les mets locaux, la danse et l’habillement traditionnelle.

Comme mets locaux, il y avait du lait frais et caillé pour les Peulhs, le tchobal, le gappal, le lait et le piment pour les Haoussas, le to des Gourounsis et des Gourmantchés, les arachides et les serpents des Bissa, le « gaounré » (beignets) et le « babenda » (sauce) des Mossis etc. En plus des mets locaux, les Yarsés ont fait une démonstration sur la conduite des ânes.

Les Peulhs ont fait une simulation sur un voyage de nomade, les Bellas ont présenté des flèches et des épées et les Gourmantchés ont présenté des dabas, des coupe-coupe et des flèches et des bijoux. La population a répondu présente.

Selon Fadima Ali, une femme de la communauté, « nous sommes contentes d’être là ce matin pour valoriser notre culture. Nous avons présenté le tchobal avec et sans piment. C’est un met local fait à base du petit mil et du lait. On peut le boire avec ou sans lait, avec ou sans piment. Il est très riche en nutriment et nous le faisons pour l’honneur et la considération de nos hommes. C’est-à-dire après un repas comme le tôt ou le riz, on donne à l’homme pour son plaisir. Certaines personnes le consomment directement comme repas principal ».

Pour Amadou Mamoudou représentant le PDS, « nous sommes très contents de recevoir l’AMR dans nos locaux. Elle offre une occasion à nos communautés d’avoir des cadres de retrouvaille et d’échanges sur beaucoup de choses. Vous avez vu ce matin comment tout le monde est content. En cette période de menace terroriste à Sebba et à Solhan, ces activités nous permettent d’oublier un temps soit peu les soucis mais en même temps, de renforcer les liens entre les communautés ».

« Nous voulons que l’association continue ces activités parce que c’est une occasion pour les communautés de communier ensembles autour des valeurs que chacun peut donner à l’autre. C’est aussi une occasion pour nous de dire merci au PCRSS qui accompagne l’association mais aussi qui fait beaucoup de réalisations dans notre commune. Nous allons profiter dire merci à nos FDS et VDP qui ont répondu présent malgré leur calendrier chargé. Avec eux, nous sommes confiant pour réaliser ces genres d’évènements dans la tranquillité ».

L’AMR est une association présente dans la commune de Sebba œuvrant dans le domaine de la cohésion sociale pour le bonheur des populations. Elle a organisé plusieurs activités à Sebba en cette période d’insécurité avec l’appui du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS).

