Des vivres et non vivres offerts aux enseignants résilients de Diapaga

Diapaga 3 déc. 2024 (AIB)-La veille citoyenne, les points focaux de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire ont organisé le samedi 30 novembre 2024 à Diapaga, une cérémonie de remise de vivres et de l’argent aux enseignants volontaires du primaire et du secondaire de la ville de Diapaga.

Une tonne et demi de vivres composés essentiellement de sept sacs de 100kg de mil, trois sacs de 100kg de maïs, un sac de 100kg d’arachide, un sac de 100kg de haricot et un sac de 100kg de riz non étuvé, en plus d’une somme de deux cent cinq mille (205.000 F CFA). C’est à travers ce geste que les parents d’élèves de la ville ont fait parlé leur cœur à l’endroit de quarante et un (41) professeurs des écoles primaires, des lycée et collèges qui ont accepté de dispenser gratuitement les cours en attendant l’arrivée des enseignants de l’Etat qui tardent à rejoindre la Tapoa, leurs postes d’affectation.

Pour Pierre Yonli, point focal de IPDC, « nous sommes très sensibles à ce geste patriotique de ces hommes qui ont accepté d’inculquer gratuitement le savoir à leurs jeunes frères pour sauver l’année scolaire 2024-2025. C’est donc fort de cela que nous avons sensibilisé la population qui a été réceptive à notre appel d’accompagner les enseignants volontaires de Diapaga ».

En rappel c’est suite à la rencontre du 5 novembre sur les échanges autour des difficultés que rencontrent les enseignants, mais aussi sur les défis à relever pour sauver l’année scolaire 2024-2025 que les parents avaient pris l’initiative d’accompagner les enseignants volontaires. Les parents d’élèves avaient dès lors réaffirmé leur disponibilité à accompagner mais surtout à répondre aux sollicitudes du personnel enseignant pour l’atteinte des objectifs communs de l’éducation dans la Tapoa à sa voir, « la croisade contre le péril éducatif dans la Tapoa ».

Ce geste ne sera pas le dernier car les parents d’élèves promettent d’accompagner ces nouveaux enseignants chaque mois jusqu’à l’arrivée effective de ceux affectés dans la province.

Ces vivres reçus, selon Bapougouni Gnoula, porte-parole des bénéficiaires « nous permettront de subvenir à nos besoins alimentaires qui se posent avec acquitté dans la Tapoa ». Il a loué et magnifié ce geste qui selon lui est un signal fort d’encouragement car devant les galvaniser et leur donner abnégation et ardeur au travail.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence du Directeur provinciale en charge de l’éducation de la Tapoa, Pascal Thiombiano et du proviseur du lycée Untaani de Diapaga, Boureima Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

LKB/AS/ATA