La Chine a déployé une vingtaine d’avions et drones après la vente de missiles américains à Taïwan

Pékin, Chine

La Chine a déployé une vingtaine d’avions de chasse et drones dans le cadre d’une « patrouille conjointe de préparation au combat » autour de Taïwan dimanche, ont déclaré les autorités taïwanaises.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir détecté 19 aéronefs chinois dimanche, dont des avions de chasse et des drones, près de l’île pendant près de quatre heures, dans le cadre d’une « patrouille conjointe de préparation au combat » de Pékin avec des navires de guerre.

Il s’agit de la troisième patrouille de ce type signalée par le ministère de la Défense en octobre.

« L’armée taïwanaise a suivi de près la situation grâce à des systèmes conjoints de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, et a déployé des avions, des navires de guerre et des systèmes de missiles basés à terre en guise de réponse appropriée », a précisé le ministère.

La Chine a condamné samedi soir la vente à Taïwan de systèmes de missiles américains approuvée vendredi par Washington, dénonçant une action qui « nuit gravement aux relations sino-américaines » et « met en péril la paix » dans la région.

La vente à Taïwan de systèmes de missiles sol-air « viole gravement la souveraineté et les intérêts de sécurité de la Chine, nuit gravement aux relations sino-américaines et met en péril la paix et la stabilité » dans le détroit, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué publié samedi soir.

Le document précise que Pékin pourrait prendre « toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement la souveraineté nationale, la sécurité et l’intégrité territoriale ».

La transaction d’un montant de 1,16 milliard de dollars, qui doit encore être validée par le Congrès, comprend différents systèmes antiaériens, dont des NASAMS et 123 missiles, selon l’agence américaine chargée de la vente de matériel militaire à l’étranger.

Une autre vente annoncée vendredi porte sur des systèmes de radars pour un montant total de 828 millions de dollars. L’équipement sera directement prélevé sur les stocks de l’armée de l’air américaine.

Le ministère taïwanais de la Défense a exprimé samedi sa « sincère gratitude » pour cette vente qui pourra aider l’armée « à continuer d’améliorer sa capacité de défense et à maintenir conjointement la paix et la stabilité dans le détroit ».

Les Etats-Unis ne reconnaissent pas Taïwan comme un Etat et considèrent la République populaire de Chine comme seul gouvernement légitime, mais apportent néanmoins à Taipei une aide militaire importante.

Pékin s’oppose régulièrement au soutien américain apporté à Taïwan et accuse Washington de se mêler de ses affaires.

La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire qu’elle n’a pas encore pu réunifier avec le reste, depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Si elle dit privilégier une « réunification pacifique », elle n’a jamais renoncé à employer la force militaire et envoie régulièrement navires de guerre et avions de chasse autour de l’île.

Mi-octobre, Taïwan a détecté un nombre record de 153 avions chinois en un seul jour près de l’île au terme d’une journée de manœuvres militaires chinoises.

Un mois plus tôt, Pékin avait sanctionné des entreprises de défense américaines, en représailles à l’approbation par Washington de la vente d’équipements militaires à Taïwan.

Avec AFP