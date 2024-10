Chine-Média-Internet-Convergence

Le micro-court métrage dramatique, le format qui cartonne sur les nouveaux médias en Chine

Changsha, 26 oct. 2024 (AIB) – Le micro-court métrage dramatique, un format audiovisuel en ligne, cartonne en Chine et génère des revenus pour les médias, selon les spécialistes du pays intervenant au cours d’un séminaire de formation au profit des médias burkinabè.

Les micro-courts médias dramatiques sont des programmes audiovisuels en ligne, développés par les médias chinois pour tirer profit des technologies du numérique et s’adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs de contenus.

Présenté par des praticiens et des chercheurs comme un exemple réussi du micro-court métrage dramatique, le film «escape from the british museum», en seulement une semaine après sa sortie, a enregistré un nombre de vues sur Douyin (Tik-Tok) de plus de 1,3 milliard, rappelle Zhao Jing, journaliste et présentatrice radio à Hunan Broadcasting system.

Le programme a aussi été salué par les médias officiels tels que CCTV et Xinhuat daily et a reçu «une attention et évaluation extrêmement élevées» de l’avis de la journaliste chinoise.

Le film aborde le thème du retour des œuvres d’art pillées par les occidentaux lors des colonisations. Il raconte l’histoire d’un pot en jade d’art chinois gardé dans un musée en Angleterre et qui s’est transformé en jeune fille pour retourner dans son pays d’origine par l’intermédiaire d’un journaliste chinois qu’elle a rencontré.

Le micro-court métrage dramatique est défini comme un programme audiovisuel en ligne dont les épisodes ont une durée courte, de quelques dizaines de secondes à environs 15 minutes.

«Il est de courte durée, au rythme rapide, avec une intrigue complète, des conflits forts, des renversements fréquents, une forte motivation émotionnelle et des points passionnants intenses qui peuvent attirer l’attention du public dans un court laps de temps. Il a un thème et une ligne principale relativement clairs ainsi qu’un scénario relativement continu et complet», a spécifié la journaliste Zhao.

Les micro-courts médias dramatiques sont créés autour des thèmes tels que les légendes, les paysages et les zones pastorales, la vie urbaine. Ils incitent à raconter des histoires du patrimoine culturel et à mettre en valeur la beauté du «made in China», du «China speed», « du China power », ou de la civilisation écologique chinoise.

Sur le plan économique, les micro-courts médiats dramatiques en Chine ont couvert un marché de 37,39 milliards de Yuans en 2023 avec une projection d’un marché dépassant les 100 milliards de Yuans en 2027 selon les spécialistes chinois.

CK/ata