BURKINA-KOURITTENGA-VŒUX-NOUVEL AN

Kourittenga/Message de nouvel an : Le haut-commissaire appelle les populations à soutenir les initiatives du gouvernement

Koupéla, (AIB)-Le mardi 31 décembre 2024 0 Koupéla, le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a salué l’effort des corps constitués et l’ensemble des acteurs de développement et à présenter ses vœux les meilleurs pour l’an 2025. Il a également invité la population à soutenir les initiatives du gouvernement.

« J’invite la population du Kourittenga à adhérer aux actions et à soutenir les initiatives du gouvernement afin que nous puissions réaffirmer véritablement notre souveraineté et reconstruire les bases de notre Nation pour stabiliser notre pays et promouvoir un développement économique et social durable pour tous », a indiqué le haut-commissaire du Kourittenga, Mocatr Ilboudo.

Il s’est exprimé le mardi 31 décembre 2024 à Koupéla, lors de son message de nouvel an.

« Je voudrais à ces dernières heures de l’année 2024, reconnaitre et saluer l’image et la belle contribution des corps constitués de notre province qui ont permis la circonscription administrative du Kourittenga de se tenir débout et de rayonner tout au long de l’année 2024 », a indiqué le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo.

Pour lui, les actions diverses et conjuguées des corps constitués, ont permis à la province du Kourittenga de consolider la paix, d’être stable sur le plan sécuritaire et d’initier des actions à fort impact de développement économique et sociale.

« Je voudrais donc les remercier et leur traduire toute la reconnaissance de la vaillante population de notre province », a-t-il ajouté.

Pour l’année 2025, il a formulé ses vœux de bonne et heureuse année 2025 à tous les Burkinabè et particulièrement aux populations de la province du Kourittenga.

M. Ilboudo a souhaité que l’année 2025 soit une année de stabilisation, de sécurité et du développement économique et sociale dans la province, la région et dans l’ensemble du pays.

« Puisse 2025 connaitre la fin du terrorisme dans notre pays et cela est bien possible et est voulu par le Président du Faso, son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré qui a initié beaucoup de reformes dans ce sens », a-t-il précisé.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo