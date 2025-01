Burkina-Namentenga-Sécurité-Sortie

Namentenga : Une sortie à Dargo pour renforcer la résilience des populations

Namentenga, 31 déc. 2024 (AIB)- Le haut-commissaire de la province, Adama Conseiga, en compagnie des forces combattantes, des directeurs provinciaux et des responsables d’associations ont effectué le mardi 31 decembre 2024, une sortie à Dargo pour renforcer la résilience des populations et encourager les forces combattantes sur le terrain. Pour l’occasion, des activités de cohésion sociale ont été au programme de ladite sortie.

Jeux de waré, de pétanque, de ludo, de dame, de cross populaire, d’une séance d’aérobic et d’une compétition de football entre civils et militaires d’une part et des séances de sensibilisation sur les bons comportements à observer en période de crise sécuritaire d’autre part.

A cet effet, les populations fortement mobilisées ont réservé un accueil chaleureux à la délégation.

Au cours des échanges, le préfet et président de la délégation spéciale de la commune de Dargo, Saidou Kafando a indiqué qu’après la réinstallation des populations au mois de mars 2024, la délégation a pu réaliser de nouveaux forages et réhabiliter d’autres forages , le centre de santé et de promotion sociale de Dargo .

Il a par ailleurs a rendu hommage aux forces combattantes notamment l’unité Guépard pour son dynamisme avant de faire cas les préoccupations de la population qui portent sur le réseau de téléphonie mobile l’appui alimentaire et la réinstallation des autres villages restants.

« Nous avons décidé de venir ici aujourd’hui le 31 décembre 2024 pour qu’ensemble, on célèbre la Saint Sylvestre et le nouvel an 2025. Je félicite votre résilience et votre cohésion sociale dont vous faites montre », a indiqué le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga.

M. Conseiga aussi a invité la population à prendre part aux différentes activités pour favoriser l vivre ensemble.

Il convient de noter que la commune de rurale de Dargo est située à 30 km côté Est de Boulsa a vu sa population réinstallée en mars 2024

Agence d’information du Burkina

JBD/NO /ATA