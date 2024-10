BURKINA-KOURITTENGA-JOURNEE-REDEVABILITE

Kourittenga/Journée de redevabilité : Le conseil régional rend compte des gestions menées

Pouytenga, (AIB)- Le gouverneur de la région du Centre-Est, le colonel Abdou Karim Lamizana, a présidé, le lundi 13 octobre 2024 à Pouytenga, une journée de redevabilité, pour instaurer un dialogue direct et constructif entre le conseil régional et les citoyens et leur rendre compte des gestions menées.

Afin de partager des informations budgétaires et de co-construire les priorités futures pour un développement local plus inclusif et participatif aux citoyens, une journée de redevabilité a eu lieu le lundi 13 octobre 2024 à Pouytenga.

Initié par le conseil régional du Centre-Est, la rencontre a été placée sous le thème : « Dans la résilience face aux défis sécuritaires, mobilisons-nous pour un développement harmonieux de la région du Centre-Est ».

Installée en 2022 soit deux ans après, la délégation spéciale de la région du Centre-Est, a jugé nécessaire de rendre compte à la population de la région les actions qui sont menées.

Durant les deux ans, 273 806 394 FCFA ont été investis dans le domaine de l’éducation, 116 453 120 FCFA dans le secteur de la santé, 121 841 313 FCFA pour l’accès à l’eau potable, 27 590 160 FCFA pour la contribution à l’effort de paix, l’aménagement des pistes rurales HIMO.

La région a eu une évolution des recettes du conseil régional à 1 271 873 899 FCFA.

La population a apprécié positivement la délégation spéciale tout en les encourageant travailler davantage.

«Ils ont eu à réaliser beaucoup de choses à l’endroit de la population du Centre-Est notamment dans le domaine de l’éducation, l’eau et le développement local. Le bilan est vraiment positif et cela profite à la population. J’aimerais les féliciter pour le travail abattu et leur demander de continuer dans la même lancée », a indiqué la directrice provinciale en charge de la Jeunesse du Kourittenga, Awa Nathalie Yéyé.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Pouytenga, Bénoit Tiomtoré, s’est réjoui de recevoir les autorités au sein de sa commune pour la tenue de cette journée de redevabilité.

Pour lui, c’est une occasion pour la population de sa commune d’être informée des actions qui sont menées courant l’année 2022-2023.

« Vous avez noté avec moi cette belle mobilisation de la population de Pouytenga qui est venue être témoin de l’activité de ce jour. Et nous en tant que premier responsable, nous sommes contents. Nous traduisons notre gratitude et notre sincère reconnaissance au gouverneur, au président du conseil régional du Centre-Est avec tous les membres de la délégation pour le choix porté sur notre commune », a expliqué M. Tiomtoré.

Selon lui, la cérémonie va permettre à la population de comprendre les attributions de la délégation spéciale régionale, les activités qui sont déjà menées au profit nos populations et les perspectives.

Au regard de la bravoure et la transparence des autorités de la région du Centre-Est, il était plus que nécessaire pour l’Agence Belge de développement, partenaire technique et financier de porter son appui à la délégation spéciale.

Le chargé de projet gouvernance local et participation citoyenne, Kouara Sana, a dit que l’activité s’inscrit dans le cadre du programme bilatéral entre l’Etat du Royaume de la Belgique et du Burkina Faso.

« Pour nous qui intervenons dans la promotion de la transparence, de la bonne gouvernance, c’est un canal de bon ton que nous puissions les accompagner», a-t-il soutenu.

Le président de la délégation spéciale régionale du Centre-Est, le Colonel Abdou Karim Lamizana, s’est réjoui des activités qui ont été réalisées durant les deux ans et a souligné d’autres en cours.

« Nous avons eu à construire des centres de santé, des écoles, à équiper certains centres de santé en matelas et en table bancs pour des écoles. Nous avons réalisé beaucoup de forages. Il y’a d’autres activités que nous avons programmées en 2024-2025 », a précisé le Colonel Lamizana.

Il s’est dit satisfait du travail abattu par la délégation spéciale régionale du Centre-Est a travaillé malgré la situation sécuritaire.

« Nous avons mis un accent particulier sur l’acquisition de matériel pour les Forces de défenses et de sécurité (FDS). Aujourd’hui, la délégation spéciale fait de son mieux en matériel de recharge et en carburant afin que les FDS puissent mouvoir dans toute la région du Centre-Est pour assurer la sécurité», a conclu le Colonel Abdou Karim Lamizana.

Une plantation d’arbres au sein de la mairie de Pouytenga a mis fin à la rencontre.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo