Yatenga/Journées d’engagement patriotique : Les forces vives de Ouahigouya assainissent les artères de la ville

Ouahigouya, (AIB)-Les forces vives de la ville de Ouahigouya, sur appel de la délégation spéciale de la commune de Ouahigouya en collaboration avec la direction régionale des Droits humains, ont organisé, le samedi 12 octobre 2024, une journée de salubrité afin de donner un coup d’éclat aux artères de la ville.

Dans le cadre des activités commémoratives de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les forces vives de Ouahigouya, ont pris d’assaut, le samedi 12 octobre 2024, les abords de la route nationale N°2, précisément le tronçon allant de l’intersection du CHUR à celle du siège de Coris Bank, pour une opération de salubrité.

Sur plus de 3 kilomètres, les forces vives mobilisées en groupes d’action avec des coupe-coupe, râteaux, brouettes et taxi-motos, ont dégagé la rue des ordures de toutes sortes, durant plus de trois heures à la principale artère de la ville.

L’opération a mobilisé l’administration et les services techniques déconcentrés, les Forces de défense et de sécurité (FDS), les programmes, ONG et associations de développement et les mouvements de veille citoyenne.

Le gouverneur de la région du Nord, Issouf Ouédraogo, a appelé la population à faire de nos villes des cadres de vie propres et attrayants.

« Ce matin nous sommes sortis dans la commune de Ouahigouya pour nettoyer les artères de la ville et assainir notre cadre de vie. Cela permettra de dégager les caniveaux, faciliter l’écoulement des eaux et éviter les inondations », a souligné le gouverneur de la région.

Il a félicité ceux qui sont sortis pour l’activité et a invité chacun à assainir son cadre de vie.

Pour le chargé de mission de la présidence du Faso, Marcel Sawadogo, c’est une activité qui va contribuer à la propreté de la ville mais aussi rappeler que ces travaux patriotiques peuvent se faire sans qu’on ne demande des moyens d’ailleurs.

Quant au président de la délégation spéciale de Ouahigouya, Botetesan Bonou, il a remercié les forces vives pour la forte mobilisation.

Les journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne ont été lancées le 02 octobre 2024 par le président du Faso.

Agence d’information du Burkina

