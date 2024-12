Centre-Est-Sécurité-Reconquête-Koulpelogo3

Koulpelogo : l’opération Koulpelogo 3 a permis de libérer une grande partie de la province

Ouargaye, 24 déc. 2024(AIB)-Une vaste Opération de reconquête en cours et dénommée « OPÉRATION KOULPELOGO 3 », a déjà permis de libérer une grande partie de la province, appris l’AIB mardi.

Conduite par les BIR 11 et 25 avec à leur tête le Capitaine SILGA (Aigle)depuis un certain temps, l’opération Koulpelogo 3 a permis de mettre hors état de nuire de nombreux terroristes et de redonner de l’espoir aux populations dans cette partie du Burkina, selon des sources bien introduites.

Agence d’information du Burkina