Burkina-Banwa-Noël-Préparatifs

Noël: Solenzo en effervescence malgré la cherté des produits

Solenzo, 24 déc. 2024 (AIB) – La ville de Solenzo est en effervescence à la veille de la fête de Noël. Ce mardi matin, du marché de Solenzo aux débits de boissons dans les maquis, l’ambiance est palpable, a constaté l’AIB sur place.

Cependant, les prix des condiments ont connu une hausse, selon une femme ayant requis l’anonymat. « Quatre tomates coûtent 200 F et pour une boule de chou, il faut débourser entre 350 et 500 F. Mais nous souhaitons surtout le retour de la paix et des déplacés. Je suis persuadée que l’année prochaine sera meilleure », a-t-elle ajouté.

Dans les salons de coiffure, la clientèle se fait rare, selon les propos d’une coiffeuse qui a également requis l’anonymat. « Les femmes et les jeunes filles ne veulent pas se rendre belles pour Noël. Elles attendent sûrement le 31 décembre. Depuis le 20 décembre, je n’ai eu que quelques clientes, mais je garde espoir », a-t-elle renchéri.

Agence d’information du Burkina

Salifou Ouédraogo

AIB Banwa