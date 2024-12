Kongoussi : L’Association Sugri-Nooma forme et équipe plus de 300 personnes dans divers métiers

Kongoussi, 20 déc. 2024 (AIB)-L’association Sugri-Nooma a annoncé, mercredi 18 décembre, à Kongoussi, lors de la réunion du troisième Comité technique de suivi (CTS), avoir formé et équipé plus de 300 personnes dans divers métiers, a appris l’AIB.

Le responsable du suivi-évaluation du projet Laafi La Bumbu au sein de l’association Sugri-Nooma, Youssoufou Sawadogo, a informé les membres du CTS que sa structure a formé plus de 300 personnes dans des domaines tels que la coupe-couture, la mécanique des deux-roues et l’agriculture hors sol.

Entre juillet 2023 et décembre 2024, elle a également formalisé 4 structures coopératives dans le cadre de la mise en œuvre du projet Laafi La Bumbu, réalisé en partenariat avec Expertise France.

M. Sawadogo a précisé que les 4 structures coopératives et les 300 apprenants ont été dotés de matériel collectif ou individuel pour faciliter leur installation.

Par ailleurs, 55 micro-entreprises ont été formalisées et accompagnées par des plans d’affaires dans le cadre du même projet.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de Kongoussi, Étienne Sawadogo, a exprimé la reconnaissance de la commune de Kongoussi envers l’association Sugri-Nooma et Expertise France.

Il a également félicité les bénéficiaires et les a exhortés à faire bon usage des équipements reçus.

Le représentant d’Expertise France, Eugène Claver Dabiré, a déclaré que leurs objectifs étaient atteints, soulignant que l’association Sugri-Nooma avait honoré sa part du contrat.

« C’est avec satisfaction que nous participons à ce 3e CTS, qui marque la clôture du projet. Nous sommes satisfaits, car c’était un contrat d’objectif et l’association a rempli sa part. Sur 300 apprenants à former, elle a pu en former et certifier la grande majorité. En ce qui concerne l’accompagnement, de nombreux bénéficiaires sont désormais installés en emploi, en auto-emploi ou en stage », a-t-il expliqué.

Pour rappel, le projet Laafi La Bumbu vise la promotion de l’insertion économique, la résilience et la cohésion sociale des populations de Kongoussi. Il a été mis en œuvre de juillet 2023 à décembre 2024.

Agence d’information du Burkina

AR/ata