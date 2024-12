Burkina-Fondation-BEOGO-NEERE-Remise-Don

Burkina : Une fondation remet environ 11 tonnes de vivres et non-vivres à 421 orphelins des FDS et VDP tombés au front

Ouagadougou, 21 déc. 2024 (AIB)-La fondation BEOGO-NEERE a organisé, samedi à Ouagadougou, un arbre de Noël pour les enfants des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés au front. À cette occasion, les tout-petits ont reçu environ 11 tonnes de vivres et de non-vivres pour alléger le vide créé par l’absence de leurs parents.

Lors de la cérémonie de remise des dons, d’autres généreux donateurs ont également fait preuve de solidarité. La femme d’affaires Adja Mamounata Velegda, du groupe Velegda, a décidé de parrainer 20 enfants, dont 10 filles et 10 garçons, de la classe de 6e jusqu’à l’université.

Une autre philanthrope, Assétou Ouédraogo, de Global Tech Business, a annoncé le parrainage de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons, de la classe de 6e jusqu’à l’université.

L’ambassadeur de la République islamique d’Iran a, pour sa part, offert 20 sacs de riz en faveur des orphelins.

Le parrain de la cérémonie, le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Sawadogo, a remercié l’ensemble des donateurs et a exhorté les Burkinabè à suivre cet exemple pour contribuer à l’épanouissement des veuves et orphelins des forces combattantes tombées au front.

« Nous ne pouvons rien faire sans vous pour l’avenir de nos enfants. Nous comptons sur vous pour que nos enfants puissent devenir des hommes de paix demain », a déclaré la présidente de l’Association des veuves engagées pour l’épanouissement des orphelins des militaires tombés au front, Anastasie Lankoandé/Naré.

La fondation BEOGO-NEERE est une organisation à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle. L’une de ses missions est d’assister les personnes démunies, notamment les veuves et les enfants orphelins. Elle est à sa deuxième édition de l’arbre de Noël.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata