Kaya/Noël : L’abbé Roger Bamogo appelle à accueillir l’Emmanuel pour un Burkina de paix

Kaya, (AIB)-Le curé de la paroisse militaire Saint Martin de Tours de Kaya, abbé Roger Bamogo a appelé le 25 décembre 2024, les fidèles catholiques à accueillir le divin enfant en tout lieu pour bénéficier de ses bénédictions et de sa grâce de paix pour le Burkina Faso.

Après le réveillon de noël marquant la naissance du Christ sauveur, les fidèles de la paroisse militaire Saint Martin de Tours ont célébré le mercredi 25 décembre 2025 la Noël au cours d’une messe solennelle présidée par l’abbé Roger Bamogo, curé de ladite paroisse.

« Aujourd’hui nous célébrons la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ. » a-t-il confié à l’issue de la célébration qui est, selon lui un souvenir d’un grand mystère.

Pour l’abbé, l’évangéliste Saint Jean, a rappelé les fidèles que la parole devenue chair est restée parmi nous.

« Et nous avons lancé aux chrétiens, aux catholiques fidèles, pour qu’ils accueillent ce Dieu avec nous, dans leurs maisons, dans leurs familles, dans les lieux de service, pour qu’ils puissent avoir la protection, la bénédiction et l’accompagnement de l’enfant Jésus dans tout ce qu’ils font. Nous leur avons dit qu’il est humble et que c’est dans l’humilité que nous pouvons le toucher.

Et c’est donc en partageant notre joie, en partageant ce que nous avons avec les plus pauvres, les plus humbles, que nous pouvons vraiment accueillir Jésus. Nous sommes conscients que si nous l’accueillons, notre monde, le Burkina Faso, changera et la paix reviendra. Nous vivrons alors dans la joie et le bonheur. »

Situation humanitaire oblige, les communautés chrétiennes à Kaya ont célébré la Noël dans la sobriété.

