Commune de Ziniaré: la délégation spéciale célèbre l’excellence scolaire

Ziniaré, (AIB)-La délégation spéciale communale de Ziniaré, a récompensé, mercredi 18 décembre 2024, les meilleurs élèves et enseignants au cours de la 9ème Journée de l’Excellence scolaire.

La commune de Ziniaré prime ses meilleurs de l’éducation. Au cours de la 9e édition de la Journée de l’excellence scolaire, les autorités communales ont célébré les réussites et les efforts des élèves, enseignants et établissements scolaires de la commune.

Ainisi, Gloria Mien de l’école Saint Innocent a été distinguée comme la meilleure élève, avec une moyenne de 9,42. Elle a reçu un vélo, des kits scolaires et une enveloppe. Fatimata Tani de CEB Ziniaré 2 est la meilleure enseignante et a reçu un ordinateur, une moto et un casque et une enveloppe.

Tenue sur le thème « 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒂̀ 𝒍’𝒆́𝒄𝒐𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒊𝒓𝒆 : 𝒍𝒆 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒖𝒕𝒆́𝒔 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒆̂𝒕𝒆 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒆́𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒆́ », la journée de l’excellence scolaire vise à saluer le mérite des acteurs éducateurs et à susciter une saine émulation entre eux, a indiqué le président de la délégation spéciale, Florent Daboné.

Il a aussi souligné les efforts soutenus de la commune pour améliorer les conditions d’apprentissage et promouvoir l’excellence dans le système éducatif.

La gouverneure du Plateau central, Assetou Sy a félicité les acteurs de l’éducation et salué la tenue de l’initiative. « Célébrer l’excellence sans un contexte de lutte contre l’insécurité est un véritable hommage rendu à la communauté éducative », a-t-elle insisté.

Agence d’information du Burkina

DS/ata