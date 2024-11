Burkina-Ouahigouya-Université-Sciences-Journée

Journées scientifiques de l’ULBO : les savoirs endogènes comme tremplin au développement durable

Ouahigouya, 20 nov. 2024 (AIB)- L’Université Lédea Bernard Ouédraogo (ULBO) a ouvert mercredi à l’amphithéâtre de Ouahigouya, les travaux de sa 4ème édition des journées scientifiques, avec les savoirs endogènes comme tremplin au développement durable, a constaté l’AIB.

Cette édition 2024 des journées scientifiques de l’ULBO se tient sous le thème « Synergie entre la recherche scientifique et les savoirs endogènes pour un développement local harmonieux et une cohésion sociale ». Les 20-21-22 novembre 2024, la communauté universitaire de Ouahigouya à travers des conférences et panels se penchera sur la thématique de cette 4ème édition de ses journées scientifiques à travers des échanges.

Les axes de réflexion d’échanges, de partages d’expériences dans les domaines des changements climatiques, résiliences, sciences humaines, sociales en lien avec la cohésion sociale et sciences exactes et développement endogène seront développés au cours des journées. La présente édition a été Placée sous le patronage du Gouverneur de la région du Nord représenté par Tasséré Nacoulma Haut-Commissaire du Yatenga, la présidence du Pr Adama Ouéda, Président de l’ULBO, le parrainage de l’Association pour le Développement Economique et Social du Nord représenté par Jean Ouédraogo PDG de l’hôtel Zana.

La cérémonie de lancement des journées scientifiques a été une opportunité de remise d’attestations par les autorités administratives et universitaires à 20 promus (Maitres assistants, Maitres de conférences agrégés) dans plusieurs disciplines du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES).

Agence d’Information du Burkina

