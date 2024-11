Burkina-Agriculture-Promotion

Des fermiers réunis à Koubri autour de l’Offensive agropastorale et halieutique du président du Faso

Ouagadougou, 20 nov. 2024 (AIB) – Des fermiers, des techniciens et des experts des filières agricoles et pastorales se sont réunis samedi dernier à Koubri pour échanger autour de l’initiative du président Ibrahim Traoré baptisée Offensive agropastorale et halieutique (OAPH) ainsi que des autres filières émergentes.

Organisé par le consortium Kilsi Agro, le cadre d’échanges sur l’offensive agropastorale et halieutique à Koubri avec les fermiers ont permis de présenté les potentialisés de la commune et les opportunités offerte par cette initiative présidentielle, le 16 novembre 2024.

La directrice régionale de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques de la Région du Centre, Séverine Ouédraogo/Sebogo, a rappelé que la commune de Koubri dispose de 27 barrages reste le principal fournisseur de la ville de Ouagadougou en produits maraichers. Selon elle, à travers ses multiples fermes, Koubri peut apporter une contribution majeure dans l’atteinte des objectifs de l’OAPH.

Le directeur régional de l’Eau et de l’Assainissement de la région du Centre Nord, Gaël S. Yaméogo, à son tour, a présenté la contribution de son secteur à l’atteinte des objectifs de l’OAPH, à savoir la campagne de réalisation de forage gros débit avec des explorations pouvant atteindre des profondeurs de 300m à 500m, de même que la maîtrise des eaux de surface.

Pour sa part, le chargé de Mission du Président du Faso pour la région du Centre , Patrick Gampiné, a salué l’initiative et exhorté les fermiers et la jeunesse en particulier à un retour à la terre pour un véritable développement du pays comme l’ont démontré des pays comme le Japon, les Etats-Unis, l’ Inde…

Des experts (champions) présents à la rencontre ont encouragé les participants à s’intéresser à la production industrielle du cacao, du blé, de la banane plantain, du maïs, du citron, de l’ananas, de la tomate, de l’oignon ou encore de la vigne. Ils se sont engagés à accompagner tout éventuel candidat, pour une meilleure organisation des efforts de construction de véritables chaînes de valeurs agricoles.

Le chef de Koubri, le président de la Délégation spéciale de Koubri, Léonard S. Gougou ont salué cette initiative ayant permis aux participants d’échanger sur les enjeux de la production industrielle encouragée par l’OAPH ainsi que des filières émergentes prometteuses.

Kilsi Agro, l’initiateur de cette rencontre, est un consortium qui accompagne et facilite la mise sur pied des fermes et des projets agricole à travers la formation et divers autres accompagnements

Agence d’Information du Burkina