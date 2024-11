Journées nationales d’engagements patriotiques:La RTB-Sud-Ouest fait peau neuve

Dans le cadre des Journées nationales d’engagements patriotiques et de participation citoyenne, la direction régionale de la Radio-Télévision du Burkina (RTB)/Sud-Ouest a organisé, le samedi 26 octobre 2024, une opération de nettoyage de son environnement de travail.

Munis de machettes, râteaux, dabas et pioches, les journalistes, animateurs, techniciens ainsi que le personnel administratif et des auditeurs et téléspectateurs de la RTB Sud-Ouest, conduits par leur premier responsable, Hamidou Kibsi Nana, ont pris d’assaut la cour de leur siège pour une opération de nettoyage et de débroussaillage. Dénommée « RTB propre », cette opération, selon M. Nana, s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, initiées pour encourager l’action citoyenne au sein des services publics.

« Nous avons souhaité, à travers cette action, donner l’exemple en prenant soin de notre cadre de travail », a-t-il expliqué. Des associations locales, des déplacés internes, des membres de la coordination provinciale de la veille citoyenne, des chasseurs dozos, et des citoyens sont venus individuellement prêter main-forte. « En tant que déplacées internes, nous avons choisi de participer activement au nettoyage de la cour de la RTB. Nous sommes tous Burkinabè, et c’est dans la solidarité et l’unité que nous pouvons faire avancer les choses. C’est pourquoi nous avons décidé de nous mobiliser aujourd’hui », a laissé entendre une participante à « RTB propore », Belem Zenabo. La délégation spéciale de la commune de Gaoua a soutenu l’opération en fournissant des tricycles pour faciliter le transport des déchets collectés.

« Ce fut une bénédiction de voir une mobilisation aussi massive autour de cette activité. Le soutien de la mairie, avec des tricycles pour le retrait des ordures, a été précieux », a ajouté le directeur régional de la RTB Gaoua, Hamidou Kibsi, Nana. Ce dernier a exprimé sa gratitude aux autorités régionales et les dirigeants de la RTB, dont l’accompagnement a contribué à la réussite de cette opération. « Grâce à leur soutien, nous avons pu créer un cadre de travail plus agréable et sain pour l’ensemble du personnel », a-t-il souligné. Avant de clore cette journée, le directeur a adressé des remerciements à l’ensemble des participants et à la communauté locale pour leur engagement.

Boudayinga J-M THIENON