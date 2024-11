Fédération burkinabè de volleyball:Le candidat Jean Augustin Somda promet révolutionner la discipline

Les élections à la présidence de la Fédération burkinabè de volleyball sont prévues le 2 novembre prochain. En prélude à cette date, la liste qui porte le candidat Dr Jean Augustin Somda a tenu une conférence de presse le mardi 29 octobre 2024 à Bobo-Dioulasso pour présenter son programme.

Dr Jean Augustin Somda veut révolutionner le volley-ball burkinabè. Pour ce faire il est en lice pour les élections à la présidence de la Fédération burkinabè de Volley-ball qui se tiendront le samedi 2 novembre prochain. En prélude à ces élections, le candidat de la liste « Hakili Koura » ou nouvelle vision en langue Dioula qui porte sa candidature a animé une conférence de presse dans la matinée du mardi 29 octobre 2024 à Bobo-Dioulasso.

Une rencontre avec la presse qui a permis au candidat de présenter son programme qui, à ses dires, se veut ambitieux pour ce sport collectif au pays des Hommes intègres. « C’est un projet mûr que mon équipe offre aux volley-ball burkinabè », a-t-il affirmé. Plusieurs objectifs sont visés par Dr Somda et son équipe, une fois à la tête de la fédération. Ce sont, entre autres, le renforcement de la pratique du volley-ball sur le territoire national, la modernisation de la gouvernance de ce sport, la dynamisation de la formation à la base et l’amélioration de la visibilité de l’évènementiel au volley-ball.

Pour y arriver, à écouter le candidat, son équipe compte implémenter un programme basé sur cinq axes majeurs. Le premier axe sera consacré à la modernisation de la gouvernance. Cette modernisation consistera entre autres, à l’amélioration de la gestion administrative et juridique, à la restructuration du bureau exécutif et ses démembrements et à la révision du système de financement des activités de la fédération.

Le 2e axe s’intéressera au développement de la relève, à travers un plan de formation du joueur burkinabè de volley-ball et de Beach volley-ball et la valorisation et l’exploitation du potentiel existant. Le 3e axe s’occupera du développement de l’élite en améliorant l’offre de compétitions, à travers entre autres, l’offre des débouchés professionnels aux joueurs, et le renforcement des infrastructures sportives. Le 4e axe est réservé au développement du sport pour tous, en favorisant la pratique d’un volley-ball de masse. Le 5e axe se chargera du suivi et de l’évaluation.

Dr Somda et son équipe pensent avoir le background nécessaire pour diriger la faitière du volley-ball au Burkina Faso. Pour eux, ce sont les idées qui font les moyens et des idées. Quant à la question mobilisation des finances, Dr Somda a rassuré qu’il est l’homme de la situation, avec son parcours personnel qui, à l’en croire, est un condensé de solides expériences dans le domaine du volley-ball.

Il a joué plus de dix ans en équipe nationale où il a même été capitaine, il a passé ses diplômes d’entraineur dont le dernier remonte en 2017, il a été champion avec l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO) en 2017 comme entraineur et a été président de la ligue du centre de volley-ball en 2020. Aussi a-t-il ajouté, il est entouré d’une équipe dotée d’expériences et de capacité dans le domaine du volley-ball.

Alpha Sékou BARRY