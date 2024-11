Tribunal de grande instance de Gaoua:Abou-Bakary Hié, nouveau procureur du Faso

L’installation de Abou-Bakary Hié dans ses fonctions de Procureur du Faso près du Tribunal de grande instance (TGI) de Gaoua a eu lieu, le mercredi 23 octobre 2024. La cérémonie solennelle, présidée par le président dudit tribunal, Hassane Banon, a réuni plusieurs autorités judiciaires et locales.

Abou-Bakary Hié, ancien substitut général du procureur près de la cour d’appel de Bobo-Dioulasso, est désormais le procureur du Faso près du Tribunal de grande instance de Gaoua cumulant les fonctions de commissaire général du gouvernement près du tribunal administratif de la localité. Il a été installé le mercredi 23 octobre 2024 à Gaoua au cours d’une cérémonie solennelle présidé par le président dudit tribunal, Hassane Banon. Il succède à Cheikh Alpha Aboubacar Compaoré, qui a occupé cette fonction pendant cinq ans.

Le président du tribunal, Hassane Banon, a salué la nomination de Abou-Bakary Hié qu’il a jugé cruciale pour la bonne administration de la justice dans la région du Sud-Ouest. Hassane Banon a rassuré le nouveau procureur de sa collaboration ainsi que de celle de son équipe pour œuvrer dans l’intérêt des usagers du service public de la justice. Prenant la parole après son installation, le nouveau procureur du Faso, Hié Abou Bakary, a rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), et à toutes les personnes œuvrant pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Il a également rappelé l’importance de la collaboration entre les forces de sécurité et la justice, soulignant que le succès de la justice dépend en grande partie d’une police judiciaire « loyale et efficace ». Il a ainsi encouragé tous les Officiers de police judiciaire (OPJ), qu’ils soient policiers, gendarmes, douaniers ou agents des eaux et forêts, à exercer leurs fonctions avec probité, loyauté et résilience. Abou-Bakary Hié a lancé un appel aux autorités régionales, provinciales, religeuses et coutumières, pour qu’elles accompagnent la justice dans sa mission.

« Les fruits d’une justice bien rendue et acceptée bénéficient à l’ensemble de la nation », a-t-il affirmé. À la population du ressort du TGI de Gaoua, le nouveau procureur a adressé un message de confiance, rappelant que la justice est rendue au nom du peuple. « Faites confiance à la justice. Elle est rendue en votre nom et agit exclusivement dans l’intérêt du peuple », a-t-il conclu, tout en s’engageant à écouter et répondre aux attentes des citoyens, dans le respect des lois et des orientations de la politique pénale.

Boudayinga J-M THIENON