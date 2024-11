Ioba : un voyage d’immersion à Dano et à Guéguéré pour promouvoir l’orpaillage responsable

Dano (AIB) – L’ONG Artisanal Gold Council (AGC) a organisé, les 23 et 24 octobre 2024, un voyage d’immersion au profit des artisans miniers sur deux sites semi-mécanisés situés à Dano et Guéguéré, dans la province du Ioba.

Cette activité, inscrite dans le cadre du projet de promotion de l’orpaillage responsable (Projet OR), a pour objectif de promouvoir la semi-mécanisation des sites d’exploitation artisanale.

Le projet est mis en œuvre par le consortium Caritas Suisse, Artisanal Gold Council et Solidar Suisse, avec le soutien technique et financier de la Direction du développement et de la coopération suisse. Des représentants du ministère des Mines ont également pris part à cette initiative.

Une trentaine de responsables d’artisans miniers ont visité les sites semi-mécanisés de la société Wend-Panga OR (SO.W.P.OR), située à Gnikpière, dans la commune de Dano, et de la Société des mines du Faso (SOMIF) à V3, dans la commune de Guéguéré.

Parmi les visiteurs figuraient des représentants de sites miniers de Meguet, Nobsin, Bilgotenga et Koratenga (région du Plateau central), ainsi que de Guido (Centre-Ouest).

Des femmes ont également participé, aux côtés des représentants d’organisations telles que le Syndicat national des artisans miniers du Burkina (SYNEMAB), l’Association des femmes du secteur minier du Burkina (AFEMIB), l’Union nationale des associations d’artisans miniers du Burkina (UNAMB) et la Fédération des artisans miniers du Burkina (FAMAB).

Ce voyage visait à renforcer les capacités des responsables d’artisans miniers en matière de semi-mécanisation et à encourager le processus de formalisation des coopératives d’artisans miniers, conformément à la politique du ministère des Mines.

Selon le représentant pays de l’AGC, Saïdou Kabré, cette immersion a permis aux participants de comprendre le fonctionnement et la gestion des sites semi-mécanisés, tout en leur inculquant les bonnes pratiques en matière de santé, de sécurité au travail et de cohabitation pacifique avec les exploitants de ces sites.

À Gnikpière, les visiteurs ont pu observer l’extraction du minerai, le concassage et le broyage à l’aide d’équipements mécaniques.

Le président-directeur général de la SO.W.P.OR, El Adj Moussa Ouédraogo dit Wobgo, a présenté les activités de sa société et répondu aux préoccupations des participants sur des sujets tels que le foncier, la fiscalité, l’utilisation de produits chimiques (cyanure et mercure) et la carrière des artisans miniers.

Il a exhorté les artisans à respecter les directives du ministère des Mines et à s’acquitter de leurs obligations fiscales, tout en remerciant les initiateurs de ce voyage.

Au site semi-mécanisé de V3, à Guéguéré, les participants ont effectué une visite guidée des installations et équipements, dirigée par le représentant de la SOMIF, El Adj Abdoulaye Barry.

Ils ont observé les différentes étapes de l’exploitation, depuis l’extraction jusqu’au lavage, en passant par le concassage et le broyage. Les échanges ont permis de répondre aux préoccupations des visiteurs.

Pour Saïdou Kabré, ce voyage avait pour but d’inciter les artisans miniers à adopter des pratiques formalisées, conformes aux normes environnementales et sanitaires établies par le ministère des Mines.

L’approche de l’orpaillage responsable vise à garantir une exploitation respectueuse de l’environnement et des conditions de travail des mineurs.

Les artisans miniers, les responsables des organisations faîtières et les représentants du ministère se sont dits satisfaits de cette immersion.

Ils ont promis de s’inspirer de ces exemples d’exploitation et de formalisation pour les sites relevant du Projet OR. Tous ont salué l’initiative et remercié l’AGC pour l’organisation de cette activité enrichissante.

Agence d’information du Burkina

SZ