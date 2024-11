Éducation : Les acteurs de la Gnagna dressent le bilan des activités pédagogiques

Bogandé, 21 nov. 2024 (AIB)-La Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) de la Gnagna a tenu, jeudi 21 novembre 2024, sa 2ᵉ session ordinaire de conseil de direction, consacrée au bilan de l’année scolaire écoulée, à la rentrée administrative et pédagogique ainsi qu’aux perspectives pour l’année scolaire 2024-2025.

Les membres statutaires de la DPEPPNF de la Gnagna se sont réunis dans la salle de réunion de la direction pour faire le point sur plusieurs sujets importants.

Les bilans de l’organisation des examens du Certificat d’études primaires (CEP), du concours d’entrée en classe de sixième et de la rentrée administrative et pédagogique ont été présentés.

Malgré un contexte difficile, la province de la Gnagna a obtenu des résultats satisfaisants à la session de 2024. Le taux de succès au CEP est de 87,08 % avec les candidats libres et de 87,60 % sans les candidats libres.

Pour l’enseignement technique, 30 candidats sur 60 ont été admis, soit un taux de réussite de 50 %.

Par ailleurs, 1 535 élèves ont réussi au concours d’entrée en classe de sixième. En ce qui concerne l’évaluation certificative du non formel, 443 candidats ont été admis, ce qui correspond à un taux de réussite de 58,35 %.

Malgré ces performances, plusieurs difficultés ont été relevées, notamment une mauvaise maîtrise du logiciel SIGEC par certains opérateurs de saisie, un manque de matériel informatique adéquat et des problèmes de connexion Internet empêchant les téléchargements dans certaines localités.

Pour remédier à ces insuffisances, il a été recommandé l’organisation de sessions de renforcement des capacités sur l’utilisation du logiciel SIGEC et la dotation des services des examens et concours en matériel informatique performant, capable de supporter le logiciel SIGEC.

Les activités de rentrée administrative et pédagogique se sont globalement bien déroulées dans la province, selon les chefs de circonscriptions d’éducation de base (CEB).

Cependant, la dégradation de la situation sécuritaire dans la commune de Manni a conduit à la suspension des activités scolaires. Les autorités éducatives travaillent à des solutions pour rouvrir les écoles concernées.

Par ailleurs, la dotation des cantines scolaires, essentielle pour aider certains élèves en difficulté, n’a toujours pas été réalisée. Les acteurs éducatifs demandent qu’elle soit effective dans un délai raisonnable.

Le directeur provincial, Sylvain Thiombiano, a annoncé un projet de réouverture des CEB de Coalla et de Liptougou en zones délocalisées.

Il a également informé de l’institution d’un examen blanc provincial pour mieux préparer les candidats au CEP et au concours d’entrée en sixième.

M. Thiombiano a félicité l’ensemble des acteurs éducatifs pour leur résilience et leur engagement, qui ont permis d’assurer la continuité des activités éducatives malgré les défis.

Agence d’information du Burkina

Oyé Ardjima Yempabou TINDANO